Недвижимость: цены на жилье падают впервые за два года

Продажи жилья упали на 12,6% по всей Канаде с марта по апрель, а базовые цены упали на 0,6%, что один экономист назвал “замечательным поворотом событий”

Продажи жилья упали на 12,6% по всей Канаде с марта по апрель, а базовые цены упали на 0,6%, что один экономист назвал “замечательным поворотом событий”.

“Лихорадка спроса на канадское жилье спала, и, кто бы мог подумать, все, что потребовалось, – это повышение процентных ставок Банком Канады, чтобы изменить настроения”, – сказал старший экономист BMO Роберт Кавчич.

Эти цифры были далеки от рекордного роста стоимости недвижимости, наблюдавшегося осенью и зимой.

По словам Кавчича, падение национального индекса цен на жилье MLS на 0,6% в апреле стало одним из самых слабых показателей за последнее десятилетие — и первым падением с апреля 2020 года.

Цены по-прежнему выросли на 23,8% по сравнению с предыдущим годом, “но достаточно сказать, что на многих рынках любой, кто купил дом в первом квартале 2022 года, какое-то время будет смотреть на стоимость ниже покупной цены”, – сказал он.

На прошлой неделе у нас были данные по основным рынкам Канады, но на этой неделе мы получили общую картину.

Рынки, на которых наблюдался наибольший рост цен в бурные дни пандемии, сейчас испытывают наибольший спад, многие из них в Юго-западном Онтарио.

Экономист RBC Роберт Хог говорит, что индекс цен на жилье MLS упал в Лондоне на -4% по сравнению с предыдущим месяцем, в Кембридже на -3,9%, Брантфорде -2,6%, Ниагарском регионе -1,9%, Торонто -1,8%, Кингстоне -1,8%, Барри -1,5%, Китченер-Ватерлоо -1,1% и Гамильтон, -1,1%.

На рынках Британской Колумбии, таких как Чилливак (-1,7%) и Фрейзер-Вэлли (-0,1%), также наблюдалось снижение.

Индекс цен в Ванкувере вырос на 0,3%, но это был самый маленький рост почти за два года, сказал Хог.

Тем временем в более доступной Атлантической Канаде и Прериях цены продолжают расти. Индекс цен на жилье в Галифаксе-Дартмуте вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, Сент-Джон – на 3,2%, Фредериктон – на 2,7% и Монктон – на 2,4%. Цены также умеренно выросли в Эдмонтоне – на 1,4%, Реджайне – на 1,2%, Калгари – на 0,8%, Саскатуне – на 0,6%. и Виннипег – 0,4%.

По словам Хога, большая часть Квебека продемонстрировала умеренный рост цен.

Цикл повышения ставок Банка Канады изменил правила игры, “превратив то, что было огромным попутным ветром, в сильный встречный ветер для рынка”, и экономисты РБК считают, что апрель был пиком рынка.

“Мы считаем, что значительное падение активности в апреле знаменует собой поворотный момент для канадского рынка с дальнейшим охлаждением на подходе”, – написал Хог.

Но экономисты рассматривают это как долгожданную коррекцию после неустойчивого безумия последних двух лет.

“Мы ожидаем, что растущая коррекция цен, наблюдаемая в Онтарио и некоторых частях Британской Колумбии, углубится и распространится на другие рынки по мере ухудшения рыночных настроений, но это вряд ли перерастет в кризис. Положительные демографические факторы обеспечат страховку от жесткой посадки”, – сказал Хог.

Уже есть признаки того, что некоторые рынки возвращаются к равновесию. Соотношение продаж к новым объявлениям достигло сбалансированной рыночной территории в апреле в Торонто, Гамильтоне, регионе Ниагара, Китченер-Ватерлоо и Виндзоре, отмечает RBC.