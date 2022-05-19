Подписаться на рассылку
Новости Авторы Меган Хорхенсен Трагедия на пляже в Нью-Джерси
trou
Спасатели достают тело погибшего молодого человека. Кадр с экрана телевидения.

Трагедия на пляже в Нью-Джерси

Megan Jorgensen Май 19, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Отдых, Происшествия Оставить комментарий 17 Просмотров

Соблюдайте правила безопасности на отдыхе. Даже на пляже. Трагедия в Нью-Джерси

Юноша погиб во время обычного отдыха на песчаном пляже.

Даже на спокойном песчаном пляже можно погибнуть, если вести себя неблагоразумно. К сожалению, трагедия, случившаяся на пляже в штате Нью-Джерси, тому подтверждение.

В среду 18 мая молодой парень по имени Леви Каверли (Levy Caverly) и его сестра весело проводили время на берегу океана. Молодые люди выкопали в песке, всего в нескольких метрах от берега, глубокую яму и залезли в неё. Внезапно стена ямы просела, и брат с сестрой оказались полностью засыпаны. Сестре удалось выбраться из завала, но брату выбраться не удалось. Девушка позвала на помощь отдыхающих, но на пляже было мало народу, и пока люди подоспели, брат уже задохнулся в песке.

Прибывшие спасатели достали тело погибшего. Молодому человеку было 18 лет, а его сестре 17. Трагедия произошла, казалось бы, в самой безопасной обстановке, на обычном пляже, в хорошую погоду, когда никто и подумать не мог, что всё может так жутко закончиться.

Будьте осторожны на отдыхе.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal