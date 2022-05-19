Трагедия на пляже в Нью-Джерси

Соблюдайте правила безопасности на отдыхе. Даже на пляже. Трагедия в Нью-Джерси

Юноша погиб во время обычного отдыха на песчаном пляже.

Даже на спокойном песчаном пляже можно погибнуть, если вести себя неблагоразумно. К сожалению, трагедия, случившаяся на пляже в штате Нью-Джерси, тому подтверждение.

В среду 18 мая молодой парень по имени Леви Каверли (Levy Caverly) и его сестра весело проводили время на берегу океана. Молодые люди выкопали в песке, всего в нескольких метрах от берега, глубокую яму и залезли в неё. Внезапно стена ямы просела, и брат с сестрой оказались полностью засыпаны. Сестре удалось выбраться из завала, но брату выбраться не удалось. Девушка позвала на помощь отдыхающих, но на пляже было мало народу, и пока люди подоспели, брат уже задохнулся в песке.

Прибывшие спасатели достали тело погибшего. Молодому человеку было 18 лет, а его сестре 17. Трагедия произошла, казалось бы, в самой безопасной обстановке, на обычном пляже, в хорошую погоду, когда никто и подумать не мог, что всё может так жутко закончиться.

Будьте осторожны на отдыхе.