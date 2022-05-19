Новая Зеландия подала жалобу на Канаду из-за импорта молочных продуктов

Жалобу против Канады подала Новая Зеландия в связи с канадским импортом молочных продуктов, и, по мнению экспертов, это будет тяжелая битва для правительства, которое уже сталкивалось с обвинениями в невыполнении торговых обязательств

Жалобу против Канады подала Новая Зеландия в связи с канадским импортом молочных продуктов, и, по мнению экспертов, это будет тяжелая битва для правительства, которое уже сталкивалось с обвинениями в невыполнении торговых обязательств, пишет 17 мая Globe and Mail.

В заявлении на прошлой неделе министр торговли Новой Зеландии Дэмиен О’Коннор заявил, что введение Канадой импорта молочной продукции «противоречит ее обязательствам» по Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, или CPTPP. Соединенные Штаты подали аналогичную жалобу против Канады в прошлом году — спор, который в конечном итоге завершился заключением, что Канада нарушила свои соглашения.

«CPTPP устанавливает высокие стандарты для всех сторон, — написал О’Коннор в своем заявлении. — И важно, чтобы эти стандарты соблюдались, чтобы гарантировать, что наши экспортеры могут извлечь выгоду из соглашения справедливым и коммерчески значимым образом».

В рамках соглашения 2018 года Канада согласилась предоставить торговым партнерам беспошлинный доступ на канадский рынок для небольшого количества импортируемых молочных продуктов. Но большая часть квоты на импорт продукции была выделена канадским молочным компаниям, которые впоследствии оставили большую часть этой квоты незаполненной.

По данным Ассоциации молочных компаний Новой Зеландии, или DCANZ, в прошлом году было заполнено всего 8% квоты. Согласно жалобе, эта незаполненная квота представляла собой потерю доступа к рынку для Новой Зеландии на сумму около $55 млн в течение двух лет.

Новая Зеландия является крупным экспортером молочной продукции, производя около 21 миллиарда литров молока в год.

“Торговые соглашения хороши настолько, насколько хороша их реализация, — говорится в заявлении Малкольма Бейли, председателя DCANZ. — Канада приняла подход к управлению квотами CPTPP, который нарушает правила соглашения и серьезно ограничивает использование ограниченного доступа на рынок».

Элис Хансен, пресс-секретарь министра торговли Мэри Нг, назвала Канаду «честным торговым партнером», который серьезно относится к своей приверженности CPTPP. «Наше правительство всегда будет поддерживать молочную промышленность Канады, фермеров и нашу систему управления поставками. Мы постоянно заявляли, что будем работать с отраслевыми игроками и с Новой Зеландией по этому вопросу, и мы будем продолжать это делать», — сказала она.

Но Канада виновна в «невыполнении своих подписанных обещаний», признал Сильвен Шарлебуа, директор лаборатории агропродовольственной аналитики Университета Далхаузи в Галифаксе.

По его словам, решение Оттавы выделить квоту существующим канадским переработчикам молочной продукции создало систему, которая была выстроена в пользу внутренней промышленности. «Все эти компании, имеющие свои собственные бренды, которые они хотят продвигать, — сказал он. С чего им хотеть импортировать продукты из-за рубежа?»

Лоуренс Херман, юрист по международной торговле с многолетним опытом работы в правительстве, указал на решение, принятое в январе 2022 года по торговому спору между США и Канадой.

В этом случае группа по соглашению между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой установила, что Канада зарезервировала около 85% импорта для канадских переработчиков. Комиссия установила, что Канада нарушила свои обещания по трехстороннему соглашению между США, Мексикой и Канадой. «В случае с США очевидно, что правительство Канады не выполняло свои торговые обязательства. И это является отражением влияния молочной промышленности и давления, которое она оказывает на канадское правительство», — пояснил Херман.

Профессор Шарлебуа предсказал, что европейские страны вскоре могут последовать этому примеру со своими собственными торговыми жалобами. И в конечном счете, по его словам, проигрывают канадские потребители — в выборе продукта, разнообразии и цене.

«Прямо сейчас цены на продовольствие являются огромной проблемой для растущего числа домохозяйств», — напомнил профессор. И хотя импортные продукты не гарантируют более низких цен, «если вы не допускаете большей конкуренции, вы никогда не увидите более низких цен», подчеркнул он.