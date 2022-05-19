Отказ ВОЗ от Covifenz «из-за табачного следа» вызвал возмущение в Японии

Критику со стороны японских компаний, связанных с разработчиком вакцины против COVID-19 Covifenz, канадской фармацевтической компании Medicago Inc., вызвал отказ ВОЗ от новой вакцины по причине ее связи с табачной компанией Philip Morris

Критику со стороны японских компаний, связанных с разработчиком вакцины против COVID-19 Covifenz, канадской фармацевтической компании Medicago Inc., вызвал отказ ВОЗ от новой вакцины по причине ее связи с табачной компанией Philip Morris, которой принадлежит 21% Medicago, 18 мая пишет The Asahi Shimbun.

Канадская фармацевтическая компания Medicago Inc. подала заявку на включение своей вакцины Covifenz в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. В ответ представитель ВОЗ заявил на пресс-конференции в марте, что отказ от Covifenz связан с долей, принадлежащей американской табачной компании.

Отметим, что японскому фармацевтическому гиганту Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. (MTPC) принадлежит 79% акций Medicago, остальные доли — за Philip Morris International Inc.

Представитель MTPC заявил, что ВОЗ официально не уведомляла компанию о решении относительно Covifenz.

«Мы считаем, что отказ ВОЗ не имеет ничего общего с безопасностью и эффективностью нашей вакцины», — считает чиновник.

Philip Morris также возмущена позицией ВОЗ: «Простое предложение не одобрять вакцину против COVID-19, которая могла бы спасти жизни, вызывает крайнее сожаление, поскольку оно противоречит усилиям ВОЗ по продвижению вакцинации во всем мире».

MTPC проинформировала, что решение ВОЗ не повлияет на процедуру лицензирования Covifenz в Японии. Компания планирует подать заявку на использование вакцины в стране этим летом.

Напомним, Covifenz отличается от вакцин, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc., тем, что он получен из определенного сорта табачного растения.

В вакцине используются «вирусоподобные частицы», которые имитируют структуру вируса. Он был создан путем введения генов нового коронавируса в клетки листьев растений рода Nicotiana.

Напомним также, правительство Канады разрешило использование вакцины Covifenz в феврале, первой в мире вакцины против COVID-19 на растительной основе.

Заключительная фаза клинических испытаний в Северной Америке и других странах показала, что вакцина оказалась на 75,3% эффективнее в предотвращении симптоматических инфекций, вызванных штаммом «Дельта» нового коронавируса. Этот показатель для варианта «Гамма» составил 88,6%.

Вакцину можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 ⁰С, что облегчает обращение с ней и снижает транспортные расходы.