В ФРГ решается судьба экс-канцлера Шредера из-за «связи с Россией»

Лишить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за работы на российские компании предложила немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС)

Лишить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за работы на российские компании предложила немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), 19 мая пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Экс-канцлера обвиняют в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и нахождении на высоких постах в энергетических предприятиях России.

В сообщении указано: «Правящая коалиция не заходит так далеко с мерами против Шредера как Христианско-демократический союз, который предлагает вычеркнуть его из списка получателей пенсии для госслужащих».

Тем не менее принятие этой меры является маловероятной, так как речь идет о лишении «права собственности», пишет издание.

Ранее издание Zeit сообщило, что правящая коалиция Германии планирует на этой неделе принять закон о лишении Шредера его привилегий. Ему могут прекратить финансирование работы его бюро, на которое политик имеет право как бывший канцлер. При этом он сохранит за собой другие привилегии, как пенсию и охрану.

Отметим, в начале марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что было бы правильным, если бы экс-канцлер отказался от постов в российских компаниях. Причем СДПГ, в которой состоит Шредер, рассматривает его исключение из партии, добавил он.

Как сообщили члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке, Шредер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто. При этом Шредер будет по-прежнему получать пенсию и охрану.

Таким образом, Шредер будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время его расходы на персонал составляли около 400 тыс. евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шредера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 тыс. 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шредера было выплачено около 561 тыс. евро.

Напомним, в конце 2005 года Шредер занял пост председателя наблюдательного совета компании по строительству газопровода «Северный поток», связывающего Россию и страны Центральной Европы по дну Балтийского моря. Этот проект Газпрома (газопровод введен в эксплуатацию в 2011 году) Шредер активно поддерживал еще будучи канцлером. В марте 2006 года он стал руководителем комитета акционеров компании по возведению трубопровода.

В октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток – 2». 29 сентября 2017 года Шредер был избран председателем совета директоров Роснефти.

А кроме того, Шредер – Иностранный член Российской академии наук. Почётный доктор наук Санкт-Петербургского университета.