Россия закрывает представительство Радио Канада в Москве

Беспрецедентное решение – агенство CBC-Radio Canada изгоняется из России. Впервые в истории государственное информационное агентство Канады выгоняют из какой-либо страны.[/box]

В среду 18 мая представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что правительство России приняло решение о закрытии бюро CBC/Radio-Canada в Москве. Решение принято в качестве ответной меры на действия Канады с момента начала войны России против Украины. Госпожа Захаров заявила, что все визы и аккредитации канадских журналистов будут аннулированы, им больше не будет позволено вести репортажи из столицы России и из других российских городов.

Согласно утверждениям Марии Захаровой, правительство Трюдо заняло “русофобоскую позицию”, а агентсво CBC (представляющее интересы государства Канада) превратилось в “рупор антирусской пропаганды”.

В своём выступлении представительница МИД России решительно осудила поддержку Украины со стороны Канады. В своём Твиттере госпожа Захарова напомнила о решении правительства Канады прекратить вещание информационных каналов РТ на английском и французском языках (как известно, РТ неоднократно обвинялось в подтасовке фактов, одностороннем изложении их, упоре на пропаганду вместо подачи новостей). Закрытие Радио Канада в России было упомянуто и письме (е-майл), разосланном адресатам посольством России в Канаде.

Директор вещания агентства Радио Канада, госпожа Люе Жюлиен (Luce Julien) прокомментировало решение России, заявив, что это чёрный день для демократической журналистики, руководство агентсва шокировано и разочаровано принятыми в Москве решениями. За всю историю Радио Канада, ни разу до сих пор ни одна страна мира не выгоняла канадскую радиовещательную компанию, журналисты которой по праву считаются одними из самых компетентных. Представительство канадской компании проработало в России почти полвека. Журналистка Радио Канада Тамара Алтереску (Tamara Alteresco), давая интервьью из Москвы, подчеркнула, что режим Владимира Путина не только закрыл и запретил российские газеты, телеканалы, сайты, не только ввёл жёсткую цензуру на подачу новостей со стороны российских граждан и СМИ, но и обрушился на иностранные СМИ, пытаясь не дать и им честно и непредвзято рассказывать о событиях в России (согласно недавно принятому закону, в стране можно распространять лишь ту информацию о войне, которая иисходит из официальных органов России, за нарушение закона на первый раз полагается штраф до 50 тысяч рублей, а затем наказание ужесточается, вплоть до 15 лет заключения, если сведения, распостраняемые вне официальных сведений привели к “тяжёлым последствиям” (Закон не детализирует понятие “тяжёлые последствия”). Радио-Канада выразило также сожаление в связи с тем, что семь российских граждан, работавших в агентстве, теперь уволены.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил что решение о закрытии представительства показывает, что Россия всё больше самоизолируется.

Уже в первые же часы после принятия решения несколько комментатров разных канадских теле- и радио-каналов, а также журналистов призвали выслать из страны российских дипломатов, которые разделяют ответственность за агрессивную войну, за расправы над мирным населением и за регулярные угрозы разным странам, исходящие из уст российских политиков. Одновременно, в этот же день две самые известные международные организации по защите прав человека (Amnesty International и Human Rights Watch) привели списки преступлений, совершенных российскими войсками на территории Украины, с указанием фамилий, дат и мест преступлений, подробным описанием военных преступлений). Предпримет ли российское правительство ответные действия против этих организаций, обвинив их во лжи и русофобстве, пока неизвестно.