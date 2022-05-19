Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни уходит в отставку

В начале этого года Кенни судился с федеральным правительством? пытаясь отменbть чрезвычайное положение в связи с COVID-19, а также выступал противником ограничений на протяжение всей пандемии.

Джейсон Кенни ушел с поста лидера своей партии и премьер-министра Альберты в среду вечером. Решение было принято после объявления результатов голосования о поддержке премьера. 60 000 имеющих право голоса членам Объединенной консервативной партии были разосланы бюллетени с простым вопросом: “Одобряете ли вы нынешнего лидера? Да или нет?”

Несмотря на то, что 51,4% участников высказали поддержку Кенни, он посчитал такой результат недостаточным для продолжения своей деятельности в кресле премьера.

“Хотя 51 процент голосов превышает конституционный порог большинства, это явно недостаточная поддержка для того, чтобы оставаться лидером, — сказал Кенни своим поклонникам в Калгари. – Извините, но друзья, я искренне верю, что нам нужно двигаться вперед сплоченно. Нам нужно оставить прошлое позади, и большое количество наших членов попросили о возможности прояснить ситуацию через выборы руководства”

Прежде чем покинуть сцену, Кенни поздравил свою партию со сбалансированным бюджетом и сказал, что выполнил 90% своих обещаний в качестве премьера.

Соперник Кенни Брайан Джин поблагодарил уже бывшего премьера за его общественную службу и “почетную уступку”.

“Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней партия объявит гонку за лидерство, и я намерен выдвинуть свое имя, — говорится в его заявлении. – Моя кампания продемонстрирует, как мы можем действовать по-другому, вместе, чтобы вернуть восторженную поддержку более миллиона жителей Альберты, которые избрали нас в 2019 году. Я подробнее расскажу об этих вопросах в ближайшие дни”.