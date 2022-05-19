Подписаться на рассылку
Новости Авторы Меган Хорхенсен Печальное происшествие – гибель подростка, водителя мотороллера
scooter
Обычный скутер (мотороллер).

Печальное происшествие – гибель подростка, водителя мотороллера

Megan Jorgensen Май 19, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 27 Просмотров

И опять трагедия – подросток погиб в результате столкновения его мотороллера с автомобилем

В очередной раз подросток, мчавшийся на мотороллере, погиб в результате столкновения с автомобилем.

В Дрюммондвилле, на улице Robert-Bernard, подросток, мчавшийся на мотороллере, столкнулся с автомашиной. В результате столкновения подросток вылетел из седла и ударился об асфальт с такой силой, что тут же потерял сознание. Свидетели происшествия тут же вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшего отправили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, но безуспешно.

Авария со смертельным исходом произошла в Дрюммондвилле, городе, расположенном примерно в часе езды от Монреаля. Согласно показаниям свидетелей происшествия, мотороллер (скутер), двигавшийся на большой скорости, пытался проскочить перекрёсток на красный цвет. Дело происходило поздним вечером, и, очевидно, юноша не заметил идущую наперерез машину. Официального заключения о причинах трагедии пока нет, но, к сожалению, статистика показывает, что абсолютное большинство аварий с участием подростков, гоняющих на скутерах, происходит по вине этих юных водителей. Тем более, что в данном случае свидетели подтверждают вину несчастного юноши.

Горе родителей и родственников погибшего огромно, и необходимо без устали повторять, что при вождении любого транспортного средства необходимо строго соблюдать правила движения, и тем более, когда речь идёт о таких опасных средствах передвижения, как мотороллеры, которые плохо заметны из-за своих небольших размеров. Да и опасная езда часто присуща молодым водителям.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal