Двое заболевших и десяток под подозрением: обезьянья оспа в Монреале

Также все еще свирепствуют ковид и птичий грипп.

Министерство здравоохранения Квебека объявило в четверг о двух подтвержденных случаях обезьяньей оспы в провинции. В то же время еще 20 человек находятся под подозрением и проверяются.

В мае о пятерых заболевших заявила Португалия, семеро заболевших обнаружено в Великобритании и еще два десятка – в Испании. На этой неделе Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс подтвердил один случай заболевания у взрослого мужчины “после недавней поездки в Канаду”.

Обезьянья оспа была впервые обнаружена в 1958 году в колониях лабораторных обезьян. Первый случай заболевания человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго.

На данный момент обезьянья оспа — это редкое заболевание, которое может начать проявляться такими симптомами, как лихорадка, головная боль и усталость. Через несколько дней у пациентов может появиться сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела. Большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, хотя в некоторых случаях это может привести к летальному исходу.

В Квебеке все случаи болезни или подозрения связаны с пациентами монреальских клиник, которые специализирующихся на инфекциях, передающихся половым путем. Отмечается, что все люди с симптомами – мужчины от 30 до 55 лет, которые недавно имели половые связи с мужчинами.

Все монреальские пациенты на данный момент находятся в изоляции, а их кожные раны “обработаны и покрыты повязками”.

“Клиническая картина в основном состоит из болезненных изъязвлений в области рта и половых органов, и с фазой перед высыпанием с лихорадкой, потливостью и головными болями”, – сообщила глава городского общественного здравоохранения доктор Милен Друэн.

По ее словам, вирус передается воздушно-капельным путем, и это не заболевание, передающееся половым путем. Она уверена, что обезьянья оспа не является болезнью, которая вступит в фазу общей передачи в сообществе — для этого она недостаточно заразна.

“Это не то, что вы можете приобрести, когда делаете покупки в продуктовом магазине или в общественном транспорте”, — акцентировала внимание доктор.

Она добавила, что в Канаде нет лекарства от этой болезни – пациенты просто должны ждать, когда пройдут высыпания на коже. В то же время в США есть одобренные для продажи препараты, так что по ее словам проблема “будет быстро решена на федеральном уровне”.

Доктор добавила, что люди, получившие вакцину против оспы в детстве, легче справляются с обезьяньей оспой.