Квебек выделяет еще миллион долларов на борьбу с оружием

Оружием снова игрались детишки в монреальской школе.

Правительство Квебека обещает выделить 1 миллион долларов на создание исследовательского центра по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия в Монреале. Деньги получит Фонд исследований Квебека – Общество и культура (FRQSC). Об этом сообщила Шанталь Руло, министр, ответственный за столицу и регион Монреаля.

“Мы все обеспокоены насилием с применением огнестрельного оружия, — сказала она. – Наша цель — способствовать лучшему пониманию проблем, связанных с насилием с применением огнестрельного оружия в столичном регионе, чтобы лучше принимать решения”.

Правительство провинции отмечает, что оно уже выделило более 90 миллионов долларов на операцию Кентавр – Квебекскую стратегию борьбы против насилия с применением огнестрельного оружия, а также 52 миллиона долларов на меры по предупреждению преступности.

“Создание этой исследовательской кафедры позволит ответить на важную социальную проблему насилия с применением огнестрельного оружия в мегаполисе, — пояснила Луиза Пуассан, научный руководитель FRQSC. – Это будет способствовать обмену знаниями путем мобилизации и научного распространения, поддерживая обучение исследователей по этому вопросу”.

Эти деньги являются частью стратегии Квебека по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.