Паника и эвакуация: министерство юстиции Квебека получило подозрительный пакет

В прошлом году выступление министра здравоохранения Квебека Кристиана Дюбе было отменено из-за человека с игрушечным автоматом.

Подозрительная посылка вызвала эвакуацию офиса министра юстиции Квебека Симона Жолин-Барретта в четверг утром.

Сотрудники офиса Belœil в Квебеке, регион Монтережи, открыли письмо около 10:30 и заметили “неизвестное белое вещество”. Они тут же позвонили в 911.

Полиция прибыла на место происшествия и эвакуировала сотрудников из здания. Для извлечения пакета была вызвана группа саперов. Дело было передано в провинциальную полицию.

Стефан Трембле, представитель полиции Квебека, заявил в четверг вечером, что письмо содержало “оскорбления” в адрес министра, но не угрозы.

После старательных лабораторных исследований неизвестное вещество было объявлено сахаром.

Расследование продолжается.