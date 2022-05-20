Британская королевская семья посетила украинскую церковь в Канаде

Британский принц Чарльз и его жена Камилла посетили украинскую церковь во время турне по Канаде

Британский принц Чарльз и его жена Камилла посетили украинскую церковь во время турне по Канаде, 19 мая сообщает ВВС.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская зажгли свечи в украинском соборе во второй день своего королевского турне по Канаде. Принц Чарльз и Камилла посетили столицу страны Оттаву и пообщались с представителями местной украинской общины.

Принц и герцогиня посетили Украинский православный собор Успения Пресвятой Богородицы, где присутствовали на службе и прочитали молитву.

Они также выслушали, как священник сказал им, что украинцы «никогда не забудут» поддержку, оказанную их стране Борисом Джонсоном и королевской семьей, а затем встретились с членами украинской общины Канады. По данным Clarence House, в Канаде проживает 1,4 миллиона человек украинского происхождения.