Министерство здравоохранения Канады облегчило внедрение ГМО

Культуры, полученные с помощью редактирования генов, в большинстве случаев не требуют предпродажной оценки безопасности, решило министерство здравоохранения Канады.

Культуры, полученные с помощью редактирования генов, в большинстве случаев не требуют предпродажной оценки безопасности, решило министерство здравоохранения Канады. Об этом 19 мая сообщило сетевое издание The Western Producer.

«Решение открыло возможность радикального улучшения сельскохозяйственных культур. Облегчилась работа по повышению урожайности, борьба с вредителями и разработке новых продовольственных и топливных культур», — заявил председатель совета по зерну Канады Рик Уайт.

Некоторые растениеводы утверждают, что редактирование генов не более рискованно, чем традиционная селекция растений. Министерство здравоохранения Канады согласилось с этим аргументом.

«Растения с отредактированными генами так же безопасны, как и их аналоги, выведенные традиционным путем», — заявили представители Министерства здравоохранения Канады на техническом брифинге 18 мая.

«Многие исследователи не хотят работать над продуктами из-за неясных, дорогостоящих или трудоемких нормативных требований», — заявил Канадский совет по зерну. «Новое руководство Министерства здравоохранения Канады дает генным инженерам гораздо больше ясности и уверенность в том, что их работа попадет на поля».

Проверки отменены не полностью. Новая культура с внедренной в геном чужеродной ДНК по-прежнему потребует оценки.Трансгенные культуры, использующие старые ГМ-технологии, также потребуют оценки.

Политика Канады в отношении ГМ-культур согласована с США, Японией, Аргентиной и Австралией. Все они пришли к выводу, что ГМ-культуры безопасны и с ними следует обращаться так же, как и с культурами, выведенными традиционным способом.