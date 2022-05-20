Китай снял ограничения на импорт канадского рапса

Китай снял ограничения на импорт канадской канолы с двух канадских зерновых гигантов Richardson и Viterra после трех лет запрета

Китай снял ограничения на импорт канадской канолы с двух канадских зерновых гигантов Richardson и Viterra после трех лет запрета, сообщает 18 мая сетевое издание The Western Producer.

«Это позитивный шаг к полному восстановлению торговли канолой с Китаем, обеспечивающий равное отношение Китая ко всем канадским экспортерам», — заявил президент Совета Канады по каноле Джим Эверсон.

Эверсон поблагодарил канадского министра сельского хозяйства Мари-Клод Бибо, министра международной торговли Мэри Нг и представителей торговли за поддержку в разрешении торгового тупика.

Китай ввел ограничения в отношении канадских компаний 6 марта 2019 года. Причиной санкций стал арест исполнительного директора Huawei Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года.

Продажи канадского рапса в Китай резко упали до 1,54 млн тонн в 2019 году с 4,87 млн тонн в 2018 году. К 2021 году продажи выросли до 2,25 млн тонн.

В долларовом выражении экспорт рапса из Канады в Китай составил $2,8 млрд в 2018 году, $800 млн в 2019 году, $1,4 млрд в 2020 году и $1,8 млрд в 2021 году.