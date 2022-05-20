Рынок недвижимости живет, меняется, внедряет новые правила и законы

Повышение ключевой ставки, которая напрямую влияет на процентные ставки по ипотечным кредитам — и инфляция, таким образом, рассматриваются экспертами как естественное решение проблемы перепродаж : покупательная способность нескольких потенциальных покупателей будет снижена, что снизит давление на кипящий рынок.

Трудно поверить, что всего пять лет назад перепродажа затронула только 8% сделок с недвижимостью в Квебеке, тогда как в этом году это произошло более чем в половине случаев. Пандемия в сочетании с дефицитом недвижимости на рынке усугубила конкуренцию между потенциальными покупателями, вынудив желающих пересмотреть свой бюджет и сделать ставки еще выше.

За два года ранее малоизвестная техника стала нормой в большом регионе Монреаля : выставлять недвижимость на продажу в начале недели, посещать в течение следующих выходных, а затем принимать предложения до понедельника или вторника. Чем больше сокращается цикл продаж,тем больше стимулируется переоценка.

“Цены отображаются ниже, чтобы быстро привлекать людей к посещениям, – говорит Матье Лагард, президент Christine Gautier Real Estate. Эта стратегия вызывает панику, потенциальные покупатели говорят себе: “этот дом не очень дорогой, я потороплюсь”. Но все спешат, и цены растут” »

Как доказательство, средняя цена на существующую недвижимость в Квебеке в первом квартале 2022 года превысила 500 000 долларов, что является историческим максимумом. По словам Дежардена, этот рост цен, который оценивается более чем на 15% в год, был постоянным в течение более года « после того, как он превысил 20% в первые кварталы после начала пандемии».

Брокер по недвижимости изучил статистику продаж за последние несколько месяцев в районе Ahuntsic, где его агентство наиболее активно работает. По его словам, объекты недвижимости, которые продаются с высокими ставками, часто отображаются значительно ниже их стоимости. “Переоценка происходит не только из-за эмоций, но и из-за того, что цена, предлагаемая продавцами, часто очень близка к реальной стоимости продукта. » Однако он считает, что цены, уплаченные на других рынках, намного превышают стоимость приобретенных товаров, что должно привести к корректировке цен в ближайшие несколько лет.

Тем не менее, по данным агентства по саморегулированию брокерской деятельности в сфере недвижимости Квебека (ИКАИК), « цена, которая значительно ниже рыночной стоимости и сопоставимых использованных, и это с целью создания перекупленности, недопустима ».

По словам Чарльза Бранта, директора отдела анализа рынка в профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости, после многих потерянных предложений о покупке несколько покупателей с самого начала предлагают сумму на 5%, 10% или даже на 15% выше заявленной цены, чтобы убедиться, что они в курсе событий. « Это то, чего мы никогда раньше не видели, и это оправдано, потому что мы говорим себе : недостаточно предложения по сравнению со спросом, поэтому цены будут продолжать расти ».

Матье Лагард считает, что этот новый способ ведения бизнеса имеет порочный эффект со стороны продавцов : они ожидают получить несколько предложений, а когда этого не происходит, они думают, что не получили правильную цену. Тем не менее, по словам агента, недвижимость, проданная Кристин Готье по недвижимости, получает в среднем всего три предложения.

Перегрев также мешает многим домовладельцам продвигаться вперед с продажей своего дома, потому что » сегодняшний продавец-это завтрашний покупатель”, – напоминает Матье Лагард.

Le Devoir получил данные Centris по более чем 35 000 сделок с недвижимостью, совершенных в период с 1 января по 31 марта 2022 года, в разбивке по районам и муниципалитетам, включая, среди прочего, отображаемые цены и цены продажи.

Среди наиболее желанных регионов – Северный Берег, особенно та часть, которая примыкает к Ланодьеру, поэтому Терребон и Репентиньи — где, по словам Чарльза Бранта, наблюдается довольно значительный уровень избыточности. « На острове Монреаль в основном перегреваются концы, такие как западная часть острова, восточная оконечность, Северный Монреаль” »

“В пригороде Монреаля это действительно было безумием в последние два года”, – также подтверждает Матье Лагард. Там очень мало недвижимости для продажи, поэтому это очень активные рынки ».

По данным APCIQ, продажи жилья в столичном регионе Монреаля в первом квартале 2022 года снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. « На острове Монреаль наблюдалось наименьшее снижение (-13 %), а на северном берегу произошло самое значительное снижение (-21 %)”, – пишут аналитики.

И вот тут-то и возникает проблема: предложение больше не удовлетворяет спросу. « Мы строили недостаточно много лет, поэтому, учитывая высокую цену на материалы и правила в городах, необходимо найти способы разрешить новое строительство и уплотнить сектора», – добавляет брокер. Добавляя к этому нехватку рабочей силы и все более узкую прибыль, все больше и больше разработчиков неохотно приступают к новым проектам.

Повышение ключевой ставки, которая напрямую влияет на процентные ставки по ипотечным кредитам — и инфляция, таким образом, рассматриваются экспертами как естественное решение проблемы перепродаж : покупательная способность нескольких потенциальных покупателей будет снижена, что снизит давление на кипящий рынок.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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