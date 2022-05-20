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Лого компании Huawey.

Компания Huawei исключается из участников канадских сетей 5G

Megan Jorgensen Май 20, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Политика Оставить комментарий 34 Просмотров

Оттава окончательно запретила компании Huawei участвовать в развитии сетей 5G. Вопрос национальной безопасности

Китайские телекоммуникационные компании удаляют с канадского рынка из-за соображений национальной безопасности.

После нескольких месяцев сомнений и обсуждений вопроса, канадское правительство приняло окончательное решение — китайская компания Huawei не сможет принимать участие в развитии и работе сетей 5G на территории Канады. Запрет также касается и компании ZTE — ещё одного гиганта индустрии из Китая, где более половины акций принадлежат государству.

Министр Науки, Промышленности и Нововведений Канады, господин Франсуа-Филипп Шампань (François-Philippe Champagne) пояснил, что упомянутым китайским компаниям запрещено участвовать в работе над сетями нового поколения в связи с выявленными фактами, касающимися работы этих фирм, причём расследование, по словам министра, продолжалось несколько месяцев, и к нему были привлечены крупнейшие эксперты отрасли.

По словам министра, запрет был введён после выявления фактов, которые могут нанести ущерб государственной безопасности Канады. На сегодняшний день большая часть канадских компаний, специализирующихся в области Интернета и телесвязей, отказались от работы с Huawey и ZTE.

Таким образом китайские компании исключаются из процесса развития новых технологий в Канаде. Сеть 5G позволяет резко ускорить обмен информацией и улучшить качество связи.

Посол Китая в Канаде опроверг заявления, будто бы государство получает информацию о клиентах Huawey и ZTE и призвал правительство Канады игнорировать предупреждения со стороны США и других стран. Всего китайские компании были запрещены также в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Япония и Швеция также ограничили действия Huawey, но вопрос о полном запрете этой фирмы пока рассматривается.

На самом деле решение канадского правительства ожидалось, так как Канада не хотела запрещать эти компании до освобождения канадских граждан, арестованных в Китае по обвинениям в шпионаже. После их возвращения в Канаду запрет стал неминуем.

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