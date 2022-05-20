Компания Huawei исключается из участников канадских сетей 5G

Оттава окончательно запретила компании Huawei участвовать в развитии сетей 5G. Вопрос национальной безопасности

Китайские телекоммуникационные компании удаляют с канадского рынка из-за соображений национальной безопасности.

После нескольких месяцев сомнений и обсуждений вопроса, канадское правительство приняло окончательное решение — китайская компания Huawei не сможет принимать участие в развитии и работе сетей 5G на территории Канады. Запрет также касается и компании ZTE — ещё одного гиганта индустрии из Китая, где более половины акций принадлежат государству.

Министр Науки, Промышленности и Нововведений Канады, господин Франсуа-Филипп Шампань (François-Philippe Champagne) пояснил, что упомянутым китайским компаниям запрещено участвовать в работе над сетями нового поколения в связи с выявленными фактами, касающимися работы этих фирм, причём расследование, по словам министра, продолжалось несколько месяцев, и к нему были привлечены крупнейшие эксперты отрасли.

По словам министра, запрет был введён после выявления фактов, которые могут нанести ущерб государственной безопасности Канады. На сегодняшний день большая часть канадских компаний, специализирующихся в области Интернета и телесвязей, отказались от работы с Huawey и ZTE.

Таким образом китайские компании исключаются из процесса развития новых технологий в Канаде. Сеть 5G позволяет резко ускорить обмен информацией и улучшить качество связи.

Посол Китая в Канаде опроверг заявления, будто бы государство получает информацию о клиентах Huawey и ZTE и призвал правительство Канады игнорировать предупреждения со стороны США и других стран. Всего китайские компании были запрещены также в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Япония и Швеция также ограничили действия Huawey, но вопрос о полном запрете этой фирмы пока рассматривается.

На самом деле решение канадского правительства ожидалось, так как Канада не хотела запрещать эти компании до освобождения канадских граждан, арестованных в Китае по обвинениям в шпионаже. После их возвращения в Канаду запрет стал неминуем.