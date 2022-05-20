Топ 10 сайтов для поиска работы в Канаде

Трудоустройство в Канаде – возможность не только получать высокий доход, но и окончательно переехать в страну. Среди вакансий, доступных иностранцу, работа по специальности и предложения как разнорабочий. Ресурсы, как Layboard.com, предоставляют возможность подыскать варианты до фактического переезда за границу.

Надежные сайты для поиска работы в Канаде

Несмотря на отсутствие мягкого климата, Канада ежегодно привлекает большое количество мигрантов. Перед переездом в страну для постоянного трудоустройства понадобится подписать договор еще до момента пересечения границы. Подходящие ресурсы, чтобы найти работу в Канаде:

Layboard.com – Сайт называют банком свободных должностей. На нем представлены варианты от агентств и частных лиц, поэтому на ресурсе размещены разнообразные вакансии. Для поиска используются ключевые слова, ускоряющие весь процесс. Второй вариант – искать по названию должности или по городу, где вакансия актуальна. Layboard использует поиски по дате загрузки предложения. Соискатель может сортировать пункты по удобному для него порядку. Eluta. Еще одна популярная поисковая система, которая не использует персональные данные. Ежегодно сайт посещают свыше 7 млн. новых соискателей. В онлайн-режиме постоянно обновляются предложения и отсеиваются те, которые неактивные. Кроме стандартных критериев поиска, на Eluta доступны варианты просмотра предложений от самых популярных работодателей и агентств. CanadaJobs. На сайте постоянно обновляются вакансии, а их общее число составляет около 200 тыс. по разным отраслям. Для быстрого поиска фильтр выставляют вручную. Общие настройки дают слишком обобщенный список. CanadaJobs предоставляет возможность просматривать статьи на тему, как лучше трудоустроиться и какие проблемы могут возникнуть у иностранца в Канаде.

Careerjet – удобная база поиска предложений в Канаде. Ею часто пользуются популярные агентства и частные лица, поэтому актуальные позиции регулярно обновляются. Careerjet используют не только в Канаде. Ресурс проверен временем и опытом мигрантов.

Сам ресурс Careerjet простой. Его оформление не перегружено, а потому разобраться в тонкостях поиска сумеет даже новичок. Популярным направлением является:

здравоохранение;

высокие технологии;

менеджмент;

инженерия.

Работникам торговли или мигрантам без большого опыта пригодится именно Careerjet.

Indeed – еще одна популярная в мире платформа. Канадский раздел наполнен часто обновляющимися вакансиями. Доступны 2 варианта, сайт на французском или английском языке. Описание работы лаконичное, но информативное. Соискатель сразу определяет, насколько она для него актуальна.

На Indeed удастся проверить и сравнить вакансии. Среди работодателей есть рейтинг, который поможет понять, насколько организация или частное лицо надежное.

Где найти подходящие вакансии в Канаде?

Международные платформы подходят для поиска вакансий в Канаде. В большинстве случаев для получения выгодного предложения необходимо знание английского языка. Он упрощает поиск по англоязычным сайтам, а еще станет плюсом в резюме. Трудоустройство в Канаде без знания английского языка с высокой заработной платой практически невозможно.

Monster– сайт с многотысячными предложениями. Благодаря планомерному развитию ресурс предлагает работу из крупных и небольших сайтов. Для малого бизнеса Monster является возможностью привлечь перспективных работников, но без опыта.

Для каждого соискателя Monster предлагает возможность доступа к бесплатному профилю. На ресурсе есть информативные разделы, помогающие грамотно составить резюме, и так максимально быстро привлечь работодателя. На Monster есть простой и расширенный поиск. Он включает должность, месторасположение и навыки, которыми обладает работник.

Jobbank – ресурс, который подчиняется канадскому правительству. Он предлагает только официальное трудоустройство. Jobbank оснащен простой каталогизацией, чтобы упростить и ускорить поиск. Достаточно ввести ключевые фразы на английском языке, чтобы получить список подходящих вакансий. Какие фильтры помогут:

релятивность;

дата размещения;

наличие образование;

заработная плата;

гражданский статус.

Jobbank отличается и тем, что у него удобный поиск для инвалидов, студентов, военных и пенсионеров. Система подбирает вакансии, которые полностью соответствуют особенности работы разных групп работников и исключает обобщенности в списке.

Workopolis – один самых популярных вариантов, если цель мигранта не только трудоустройство, но и полная адаптация в Канаде с дальнейшими планами остаться. На ресурсе есть варианты работы для людей с особенностями как инвалидность. Критерии, доступные на Workopolis:

для здоровых людей;

для людей с ограниченными возможностями;

для людей с образованием и без него;

для людей с опытом и без опыта работы.

На Workopolis немало вакансий с определенным уровнем знаний. Сайт оснащен информационным разделом, где есть видео или статьи, нацеленные на помощь соискателю. Подкасты будут полезны и тем, где только раздумывает над переездом в Канаду.

Электронная доска объявлений Kijiji используется для поиска подходящей вакансии за короткие сроки. Полноценный раздел на общем ресурсе имеет подкатегории. Сам интерфейс Kijiji простой и доступный даже для новичка. Местные компании используют платформу, как оптимальный вариант быстрого поиска предложения – трудоустройство происходит также быстро. Для нянь или обслуживающего персонала Kijiji служит подходящим вариантом, а большое количество вакансий обновляется в онлайн-режиме.

Банк объявлений Randstand выдерживает баланс между достаточным количеством вакансий и частым их обновлением. Большая часть предложений относятся к 2 регионам Канады: Онтарио и Квебек. Среди обязательных условий от работодателей, которые можно встретить на Randstand, знание одного из государственных языков.