Мокро, жарко и громко: грозы испортят длинные выходные в Монреале

А на побережье Квебека есть риск затопления береговой линии.

Синоптики прогнозируют, что горячая влажная воздушная масса, приближающаяся к югу Квебека, принесет сильные дожди в течение длинных выходных.

Министерство окружающей среды прогнозирует, что в субботу в районе Монреаля температура поднимется до 26 градусов по Цельсию, что с учетом влажности будет ощущаться как все 37 градусов. Берегите себя – такая погода уже небезопасна для здоровья.

Кроме того, к вечеру пятницы ожидаются ливни, и они сменятся переменной облачностью в субботу утром.

Синоптики прогнозируют 70%-ю вероятность того, что ливни перейдут в грозы в начале выходных.

Дождь будет продолжаться в воскресенье днем ​​и ночью. Ожидается, что максимальная температура воскресенья достигнет 22°C, а ночью опустится до 9°C.

В понедельник, в День Виктории, посвежеет до 18 градусов.

Во вторник и среду нас ждет ясная солнечная погода и около 20 градусов тепла. А в следующие четверг и пятницу в Монреаль снова вернутся дожди.