Подписаться на рассылку
Общество Здоровье, медицина Мокро, жарко и громко: грозы испортят длинные выходные в Монреале

Мокро, жарко и громко: грозы испортят длинные выходные в Монреале

Olga Fedak Май 20, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология Оставить комментарий 47 Просмотров

А на побережье Квебека есть риск затопления береговой линии.

Синоптики прогнозируют, что горячая влажная воздушная масса, приближающаяся к югу Квебека, принесет сильные дожди в течение длинных выходных.

Министерство окружающей среды прогнозирует, что в субботу в районе Монреаля температура поднимется до 26 градусов по Цельсию, что с учетом влажности будет ощущаться как все 37 градусов. Берегите себя – такая погода уже небезопасна для здоровья.

Кроме того, к вечеру пятницы ожидаются ливни, и они сменятся переменной облачностью в субботу утром.

Синоптики прогнозируют 70%-ю вероятность того, что ливни перейдут в грозы в начале выходных.

Дождь будет продолжаться в воскресенье днем ​​и ночью. Ожидается, что максимальная температура воскресенья достигнет 22°C, а ночью опустится до 9°C.

В понедельник, в День Виктории, посвежеет до 18 градусов.

Во вторник и среду нас ждет ясная солнечная погода и около 20 градусов тепла. А в следующие четверг и пятницу в Монреаль снова вернутся дожди.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal