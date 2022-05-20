Прощайте водка, икра и бриллианты: Канада вводит новый пакет санкций против Росcии

Ранее под санкции попали дочери Владимира Путина.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу объявила о новой волне санкций против режима Владимира Путина, включая запрет на импорт российской водки, икры и бриллиантов. По ее словам запрет на вывоз из России некоторых предметов роскоши ударит по элите страны.

Кроме того Канада запрещает ввоз в Россию сигарет и алкогольных напитков, а также дизайнерской одежды, кроссовок и спортивной одежды.

Пакет санкций, распространяющийся на товары на сумму 75,7 млн ​​долларов, включает запрет на экспорт ювелирных изделий, предметов искусства и даже посуды из Канады в Россию.

Канада также вводит запрет на продукцию, которая может быть использована при производстве и изготовлении оружия Россией.

Жоли также ввела санкции в отношении еще 14 человек, в том числе олигархов, связанных с режимом президента России, и членов их семей.

Действующие законы позволяют правительству только замораживать активы и счета лиц, которые находятся под санкциями. Но в законопроекте об исполнении бюджета Канады есть намерение принять закон, который расширит нынешний режим санкций, чтобы разрешить конфискацию их активов.

По словам заместителя премьер-министра и министра финансов Христи Фриланд, другие страны G7 также имеют вопросы о конфискации российских активов и их использовании для оплаты восстановления Украины и они заинтересованы в том, чтобы последовать примеру Канады. Фриланд добавила, что “у Канады есть возможность подавать пример и показывать миру, что можно сделать”.