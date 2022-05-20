Пограничная служба Канады возобновляет работу по обслуживанию прогулочных судов

Жизнь возвращается? Яхты и другие небольшие суда могут вновь пересекать водную границу по всей её протяжённости

Возобновляют работу пункты оформления документов для малых судов, отправлющихся в США.

Канадское агентство по оказанию пограничных услуг (L’Agence des services frontaliers du Canada – ASFC) сообщило, к радости всех владельцев небольших прогулочных яхт, лодок и других средств водного транспорта, что пограничные пункты перехода на всём протяжении водной границы между США и Канадой в ближайшее время возобновят свою работу.

До пандемии, любое прогулочное судно могло зайти в такой пункт, где его пассажиры заполняли декларацию о пересечении границы, после чего могли отравиться на прогулку в США. Такие пункты расположены вдоль границы Канады с США по всей протяжённости реки Святого Лаврентия (от Ниагары до Квебека), на берегах Великих озёр, озера Шамплен в Квебеке, на приграничных реках других провинций Канады.

Всего к работе приступят 316 пунктов подачи деклараций для малых судов. Из них 255 находятся в Онтарио, девять в Квебеке, а остальные в других провинциях. Что касается Квебека, то в ближайшее время будет возобновлена работа центра на набережных городов Chedarville и Ogden, в местах швартовки судов в яхт-клубах и речных клубах Шикутими, Baie-Comeau, Gaspé и Sept-Îles. Через несколько недель (точные сроки пока не объявлены) возобновят работу центра в городах Baie (Anse-à-Benjamin) и Clarenville, а также в Старом порту города Квебек.

Пока не планируется возобновление работы некоторых не самых посещаемых центров в Онтарио (включая пункт Sand Point Lake, который пострадал во время наводнения) и пункта водного пересечения границы между Квебеком и американским городом Филипсбург, работа которых будет возобновлена не раньше середины лета.