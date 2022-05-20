Одинадцать украинских детей-переселенцев получили право учиться на английском языке в Квебеке

Ассоциация советов английских школ Квебека (QESBA) в течение последних нескольких месяцев настаивала на том, чтобы правительство провинции рассмотрело возможность предоставления исключений для некоторых молодых украинцев, прибывающих в Квебек, чтобы позволить им посещать английские государственные школы.

Министерство образования Квебека сообщает, что с марта 2022 года 11 спасающихся от войны украинских детей получили языковые исключения для обучения в английских школах в Квебеке.

Школьный совет Лестера Б. Пирсона (LBPSB) подтверждает, что он принял 5 из этих 11 учеников. Ранее совет заявил, что готов принять украинских учеников в свои школы по гуманитарным соображениям.

“На сегодняшний день позиция правительства Квебека в отношении права на получение англоязычного образования не изменилась, — отмечает представитель LBPSB Даррен Беккер. – Поэтому, как и любой беженец, украинские беженцы должны подать заявление на получение права в соответствии с применимыми положениями Хартии французского языка”.

Чиновники министерства образования объясняют, что ученики, родители которых имеют временное разрешение на работу, “имеют право на обучение на английском языке в соответствии с Положением об освобождении от применения первого абзаца статьи 72 Хартии французского языка, которое может быть предоставлено детям, временно проживающим в стране”.

В то же время все, кто прибывает в Квебек со статусом беженца или хочет получить постоянный вид на жительство, должны посещать школу на французском языке.

“Французская система государственных школ обладает опытом и ресурсами, необходимыми для обеспечения психологического благополучия детей из семей, пострадавших от войны, и содействия языковой, академической и социальной интеграции, — говорится в сообщении министерства. – Каждый год эти школы принимают тысячи детей из семей гуманитарных иммигрантов, многие из которых пережили вооруженный конфликт”.