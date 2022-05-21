Девочку выгнали из канадского спортзала из-за маски

Эксперты считают, что еще рано снимать маски.

Жительница Онтарио заявляет, что ее дочь подверглась дискриминации – ее выгнали из местного центра развлечений за то, что она предпочла носить маску.

Джейн Бедфорд записала свою 11-летнюю дочь на серию занятий под названием “Паркур-воин-ниндзя” в Discipline Wrestling в Анкастере, к западу от Гамильтона. Женщина заплатила 260 долларов за пакет из восьми занятий в тренажерном зале. Во время тренировок дети перемещаются по “обезьяньим” перекладинам, качающимся веревкам и батутам.

Девочка радостно посетила первое занятие в закрытом помещении. Пострадавшие отмечают, что на первом занятии не было владельца зала.

Однако на втором занятии они познакомились с хозяином заведения. Мать и дочь были в масках. Владелец улыбнулся и сказал: “О, здесь не обязательно носить маску”.

Бедфорд ответила, что ее дочь уже посещала занятия в маске и что она предпочитает носить маску в помещении.

“И он сказал: “Нет. Ты не можешь. Ты должна снять ее”, — вспоминает женщина. – Я сказала: “Я не думаю, что по закону у вас есть право сказать нам снять маску”. А потом он сказал: “Я здесь главный, и вы можете выйти” и указал нам на дверь”.

Мать была ошеломлена. А девочка, присутствовавшая во время разговора, была напугана тем, что с ней в такой суровой манере разговаривал незнакомец.

Теперь Бедфорд пытается вернуть свои деньги за приобретенные ею занятия, но утверждает, что компания игнорирует ее. Более того, она хочет извинений.

“Я действительно хочу, чтобы они извинились перед моей дочерью. Я хочу, чтобы она поняла, что дискриминация имеет последствия, – говорит женщина. – Мы из коренного населения. Мы много говорим о ее предках и о том, как происходит дискриминация”.

21 марта в Онтарио были отменены требования о ношении масок в большинстве общественных мест. С тех пор ношение маски в таких местах, как спортивные залы, рестораны, кинотеатры и спортивные объекты, стало личным выбором. Даже премьер-министр Дуг Форд сказал жителям Онтарио, что “если вы хотите носить маску, не снимайте ее” после того, как маски стали необязательными.