В США – дефицит питания для новорожденных

В каждом втором магазине там вообще нет детских смесей. В магазинах, которые еще торгуют подобным товаром, купить его можно в ограниченном количестве – не более пяти упаковок в одни руки

В США наблюдается серьезный дефицит детских смесей.

Особо тяжелая ситуация наблюдается на территории 26 штатов страны. В каждом втором магазине там вообще нет детских смесей. В магазинах, которые еще торгуют подобным товаром, купить его можно в ограниченном количестве – не более пяти упаковок в одни руки.

Решением проблемы сейчас занимается Пентагон. Отмечается, что ведомство может задействовать американскую военно-транспортную авиацию для экстренного ввоза смесей из Европы, в частности из Швейцарии. Однако вопрос о привлечении военных еще не решен, заявил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби.

Добавим, что причиной дефицита детских смесей в США стал отзыв крупной партии продукта компании Abbott. Ранее Управление по санитарному надзору (FDA) обнаружило в смесях бактерии сальмонеллы после информации о заболевших после приема продукции младенцев.

Дело в том, что до этого четверо детей, питавшихся смесями этого производства, попали в больницу, а двое из них погибли из-за инфекций, которые нашли в продукции. Власти начали расследовать всю эту ситуацию, и в итоге действительно обнаружили на фабрике в Мичигане патогенные организмы, но только не те, от которых умерли дети. В любом случае в «Abbott Laboratories» решили отозвать свои товары с рынка.

В результате Белому дому пришлось даже начать спецоперацию «Летающее детское питание», которая должна обеспечить поставки дефицитного товара из-за рубежа на самолетах Пентагона.

В «Abbott Laboratories» обещают, что смогут уже скоро возобновить производство питания, а власти утверждают, что им нужно две недели, чтобы выдать разрешение компании.