Неизвестная Канада: знакомый и незнакомый Монреаль

Знакомый и незнакомый Монреаль: известные места и те, что скрыты от глаз людей, их история появления и роль в жизни нашего города

Мост Le Gardeur – это магистраль, которая соединяет две восточные части острова Монреаль (районы Пуэнт-Окс-Дрожит и Пуэнт-Окс-Прерии). Это бэлечны мост, построенный в 1939 году, который состоит из двух совершенно разных участков, которые пролегали через реку Ривьер-прерий. Длина двух частей конструкции приблизительно равна 297 метром на западе и 565 метром на востоке. Мост получил название в честь Пьера Legardeur – первого лорда Новой Франции. Каждый день мост пересекает около 20000 транспортных средства. Мост Le Gardeur является альтернативным маршрутом, когда в час пик мост Шарль де Голль перегружен. Магистраль имеет две полосы движения в любом направлении, также она оснащена тротуарами с велосипедными дорожками. В 1999 году мост подлежал аварийного ремонта по указанию Министерства транспорта Квебека. В результате была добавлена новая зарезервирована полоса для микроавтобусов.

Аэропорт Сейнт Хуберт (SX) находится в местечке Лонгей, в 16 километрах к востоку от центра Монреаля. Он начал свою работу в 1928 году и был единственным работающим аэропортом Монреаля до строительства международного аэропорта Монреаль-Пьера Эллиота Работы. Аэропорт имеет значительную инфраструктуру: три взлетно-посадочных полосы, общая длина которых – 2390 метров, командно-диспетчерский пункт. Он предлагает широкий спектр услуг, таких как обслуживание и дозаправка самолетов, школа полетов, стоянка для самолетов, таможня, рестораны. Территория аэропорта разделена на две части: военная и гражданская стороны. В аэропорту осуществляются рейсы авиакомпании Pascan Aviation по основным направлениям: Ильсия-де-ла-Маделен, Байе-Комо, Баготвилль, Роберваль, Квебек, Бонавентуры, Валь-д’ор.

Собор Святого Антония Падуанского – кафедральный собор Римской католической церкви в городе Лонг. Назван в честь Святого Антония Падуанского, находится под управлением епископства лонг – Норд. Основание собора можно отнести конца XVII века, когда в здании форта был возведен церковный приход имени Святого Антония. История собора, как отдельного религиозного сооружения, началась только в конце XIX века, с тех пор здание не раз перестраивалось, отсюда архитектурное смешение стилей: основное храма построено в неоготическом стиле, однако купол – пример византийской архитектуры эпохи Возрождения. Окончательный свой вид собор приобрел в начале XX века. Кстати, приход Святого Антония Падуанского является одним из старейших в Канаде. В 1984 году правительство Квебека внесла собор в список культурно – исторических памятников.

Театр Дениз Пелецье – это популярный канадский театр, расположенный в Монреале, рядом с городским парком. Театр делает серьезную ставку на молодую аудиторию и ставит большое количество разнообразных пьес, в том числе и местных авторов. Этот театр был открыт еще в 1930 году, однако свое современное название он получил гораздо позже – в 1977 году, в честь известной канадской актрисы Дениз Пелецье. Театр считается очень современным и новаторским, а его репертуар включает постановки самых разных жанров – от классических драм до мюзиклов и постмодернизма. Среди монреальском интеллигенции театр чрезвычайно популярен.

Здание театра также обращает на себя внимание. Над его экстерьером работал известный архитектор Иммануил Артур доше, а интерьеры создал Эммануэль Бриффа. Даже сегодня в театре Дениз Пелецье сохранилась обстановка и атмосфера прежних лет, неизменно какая очаровательная зрителей и туристов.

Замок Dufresne – это бывшая резиденция братьев Мариуса и Оскара Дюфренс. Сначала он был разделен на два отдельных домашних хозяйства. Братья были богатыми франко-канадскими предпринимателями, которые сыграли важную роль в истории Монреаля. Замок был объявлен историческим памятником в 1976 году. Дизайн замка был разработан парижским архитектором Жюлем Ренарда. Строительство дворца проходило с 1915 по 1918 годы. Интерьер замка был оформлен в готическом стиле и украшены серией оригинальных фресок. Его потолок пестрит картинами Гвидо Нинчери. С 1979 по 1997 годы в замке располагался Монреальский музей декоративного искусства. В настоящее время сооружение представляет собой исторический музей, в котором посетителям демонстрируется антикварная мебель бывшей резиденции братьев Дюфренс.