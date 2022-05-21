Аборты «для беременных мужчин»: демократия по-американски

Демократы США придумали главную изюминку своей предвыборной гонки. Они решили использовать права трансгендеров.

Демократы США придумали главную изюминку своей предвыборной гонки. Они решили использовать права трансгендеров. Недавно в Конгрессе США выступала активистка Эйми Аррамбайд, которая в своей речи призывала к абортам «для беременных мужчин».

Завязалась дискуссия и выяснилось неожиданное. Конгрессмен от республиканцев Дэн Бишоп задал ей вопрос: «Вы верите, что мужчины могут беременеть и делать аборты?» Эйми Аррамбайд с легкостью ответила: «Да».

До этого Бишопом был задан вопрос о том, что есть женщина. На что получил ответ «каждый идентифицирует себя как захочет». Далее у них состоялся спор об употреблении местоимений «он» и «она». Смысл в том, что права трансгендеров американская власть сделала главной изюминкой предстоящих выборов. Даже выпустили указ, по которому нельзя более говорить по-английски «беременная женщина» или «мама», надо говорить «рожающая личность».

В настоящее время большое количество американцев жалуются на повышение цен на продукты и бензин. Американцев волнуют другие вопросы. А члены Американского Конгресса решают, разрешить ли беременным мужчинам делать аборты. При этом на данный момент статистика не зафиксировала ни одного беременного мужчину.