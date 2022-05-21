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Новости Авторы Меган Хорхенсен Какие службы, магазины, учреждения работают в День Патриотов
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Какие службы, магазины, учреждения работают в День Патриотов

Megan Jorgensen Май 21, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 70 Просмотров

23 мая – в Квебеке – праздничный день, День Патриотов. Что открыто и что закрыто в этот понедельник?

Расписание работы магазинов, учреждений, транспорта и других служб в День Патриотов.

23 мая Квебек празднует День Патриотов. В этот день провинция отдаёт дань памяти членам движения Патриотов, которые подняли восстание против правления Великобритании в 1837 году.

И так как день праздничный, то полезно уточнить, какие заведения будут в этот день открыты, а двери каких будут закрыты для посетителей.

Начнём с тех учреждений и заведений, которые будут работать:

Итак, открыты магазины, продуктовые лавки, аптеки и коммерческие центры. Открыты магазины SAQ и киоски. Разумеется, хоязева отдельного магазина могут его закрыть, но это личное решение владельцев и, как правило, таких магазинов очень мало.

Вывоз мусора проводится по плану, за одним исключением – в Монреаль-Нор вывоз мусора переносится на вторник, 24 мая. Все эко-центры тоже работают, так что получить мусорные баки в этот день можно.

Что касается центров развлечений, то они открыты, включая Ботанический сад, Биодом, Биосферу, Планетарий и Инсектарий Ботанического сада (кстати, он только что открылся после ремонта). Работает и музей Point-à-Callière, хотя по понедельникам он закрыт, но в день праздника сделано исключения. Другие музеи закрыты.

А вот спортзалы, библиотеки и районные дворцы культуры могут быть закрыты. Имеет смысл проверить расписание на сайте учреждения.

Какие службы и учреждения закрыты:

Все государственные учерждения, как федеральные, так и квебекские, в понедельник 23 мая не работают, включая бюро по выдаче паспортов, Автомобильное общество (SAAQ), налоговое управление и прочие учреждения.

Закрыты все банки, все почтовые службы, пункты выдачи лицензий, суды (за исключением срочных дел, связанных с задержданием подозреваемых).

Общественный транспорт работает по расписанию выходного дня, но если в Лавале, в Лонгёе, в Шербруке и в городе Квебек автобусы работают по субботнему расписанию, отдельные линии автобусов и пригородных электричек работать не будут вообще. Расписание следует уточнить на вокзалах или же на сайтах соответствующих управлений.

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