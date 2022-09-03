Неизвестная Канада : Манитоба

Манитоба‌ —‌ ‌провинция в центральной части Канады, безмятежный и красивый равнинный регион. Ярко выраженные сезоны привлекают сюда путешественников со всего мира.

Истинные ценители горнолыжных развлечений и заснеженных пейзажей едут сюда зимой. Любители беззаботного солнечного отдыха и буйной растительности наслаждаются этим регионом летом. Чистый воздух непромышленной провинции, большое количество озер, хвойных лесов и редких видов животных составляют основу для экологического туризма. Он остается самым востребованным видом отдыха в провинции. Манитоба величественна, живописна и таинственна. Национальные парки, современные развлекательные центры, развитая инфраструктура и разноплановые музеи наполнят красочными впечатлениями всех ее гостей.

Манитоба находится в центре Канады. Она соседствуют с провинциями Онтарио и Саскачеван‌, с территорией Нунавут и Северо-Западными территориями. Общие границы Манитоба имеет и с США ‌—‌ штатами Миннесота и Северная Дакота. Рельеф провинции составляют низменности и равнины. Только горы Райдинг и холмы Пембина разбавляют этот однообразный ландшафт. Манитоба отличается плодородными почвами. Это не характерно для всех территорий Канадского щита ‌—‌ ‌основная часть провинции лежит именно на этом геологическом участке. Тем не менее, зерновое хозяйство приносит экономике наибольший доход. Также Манитоба имеет залежи нефти и природного газа, прибыль провинции приносит и лесное хозяйство. Главное достояние региона ‌—‌ ‌ водные ресурсы. По всей Манитобе раскинулось более ста тысяч озер и семь полноводных рек. А ее восточную и северную части омывает Гудзонов залив.

Виннипег ‌—‌ столица провинции, самый населенный город, коммерческий и культурный центр Манитобы. Он раскинулся у слияния рек Ассинибойн и Ред-Ривер. Город носит имя десятого по величине пресноводного озера в мире. Это одновременно самое холодное и самое солнечное место во всей Манитобе. Виннипег —‌ настоящий калейдоскоп самых разнообразных достопримечательностей. В нем можно найти парки, в которых свободно обитают бизоны, лоси, медведи. Здесь есть самый большой в мире каток, интересные музеи, красивые храмы, Концертный Холл, Королевский балет. В городе также находится памятник медвежонку Винни, ставшему прообразом легендарного сказочного персонажа Винни-Пуха.

Черчилл неспроста называют «столицей белых медведей и северного сияния». Портовый город на берегу Гудзонова залива — место массового скопления этих животных в осенний период. В Черчилле можно на протяжении более трехсот дней в году наблюдать уникальное и волшебное природное явление — северное сияние. Этот город ‌—‌ ‌настоящий рай для любителей экологического туризма. Еще в Черчилле есть Музей эскимосов, экспонаты которого помогут сформировать представление о жизни и обычаях аборигенов этого края.

Томпсон‌ —‌ красивый город с суровым климатом на севере провинции. Он интересен уже тем, что по дороге к нему можно вдосталь полюбоваться самыми разными достопримечательностями. Символом Томпсона считаются волки — множество скульптур и изображений этих животных встречаются здесь повсюду. Венцом культа волков можно назвать грандиозный мурал Роберта Бейтмана на одном из жилых домов города. Водопад Пизью, музей Северного достояния, памятник самолету-кукурузнику и скульптура шахтера —‌ самые яркие объекты Томпсона.

Ассессипи ‌—‌ горнолыжный курорт, зона спуска которого считается самой масштабной в регионе прерий. Здесь есть учебные склоны и трассы экстремального спуска, ночное освещение, три фуникулера. Искусственная генерация снега ‌—‌ ‌ весомое преимущество курорта. Находится Ассессипи в западной части провинции, недалеко от Саскачеванской границы.

Васагаминг ‌—‌ небольшой курортный городок на берегу озера Клир-Лейк, который является частью Национального парка Райдинг-Маунтин. Он не имеет юридического статуса, поскольку расположен на территории парка и постоянно в нем проживают только сотрудники и члены их семей. Здесь расположено большое количество отелей, ресторанов, частных коттеджей и кемпингов. Ежегодно парк посещают сотни тысяч туристов, чтобы насладиться красотой первозданной природы. В городке расположились несколько сувенирных магазинчиков, площадки для игры в гольф и теннис. Еще он является площадкой для проведения канадского кинофестиваля.

Для тех, кто делает первые шаги в горнолыжном спорте, прекрасно подойдут спусковые трассы курорта Стони-Маунтин (Stony Mountain Ski Area). Он располагается недалеко от Виннипега. Курорт обустроен шестью треками, перепад высоты которых составляет 30 м — идеальный показатель для новичков. Здесь работают специальные школы для обучения начинающих лыжников, пункты проката снаряжения, два подъемника и современная система оснежения и подготовки трасс.