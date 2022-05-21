Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Абсолютно здоровых людей не существует» и все же, в каких случаях Канада НЕ одобрит ПМЖ по медицинским показателям?

Как мы все знаем, в Канаде существует запрет на выдачу ПМЖ если состояние здоровья аппликанта потребует дорогостоящего лечение. Точного и детального списка болезней нет, так как все зависит от провинции назначения, стадии болезни и прогнозов ее лечения либо поддерживания на стабильном уровне.

В недавнем отчете, который выпустило Министерство, был опубликован список стран, жители которых чаще всего имеют проблемы со здоровьем и какие болезни они имеют в зависимости от региона.

Итак, две трети аппликантов, которым было отказано в ПМЖ по медицинским показателям, были выходцами из следующих четырех стран:

Филиппины – 32 %

Индия – 14 %

Китай – 13 %

Иран – 7 %

Из всех случаев отказов, 44 % были связаны с хронической болезнью печени или болезнью почек, 23 % отказов были из-за умственной неполноценности аппликанта или членов его семьи (аутизм, задержка развития, деменция, болезнь Паркинсона, Альцгеймер и множественный склероз), 13 % составляет рак, 4 % ВИЧ или СПИД и столько же составляют болезни связанные с сердечно-сосудистой деятельностью организма.

В десятку стран с проблемами со здоровьем вошли: Южная Корея, Пакистан, Египет, Румыния, Бангладеш и Бурунди.

Болезнь печени чаще всего поражает аппликантов из Филиппин (65 % из всех отказов по медицинским причинам приходятся на болезни печени), жители Индии чаще всего страдают болезнями почек (34 %), а вот выходцы из Китая страдают раком – 39 % из всех отказов по медицинским показателям для аппликантов из Китая приходятся на различные формы рака.

Этот памятка является важной для офицеров, когда они отправляют запрос на медицинскую комиссию. Несмотря на то, что все должны быть равны и файлы обязаны рассматриваться без предвзятости, страна иммиграции аппликанта играет важную роль. Многим медикам даны внутренние инструкции обращать пристальное внимание на ту или иную историю болезни, если они являются выходцами из вышеназванных стран либо провели в них достаточное количество времени (обычно более чем 6 месяцев).

Выходцы из бывшего советского пространства обычно не имеют серьезных проблем со здоровьем, потому и их медицинская комиссия не требует дополнительных анализов.

Напоминаю, по общему правилу, если лечение потребует больше, чем 21, 798 $ в год, в ПМЖ может быть отказано по медицинским причинам.

Будьте здоровы.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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