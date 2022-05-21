Монреаль проводит зачистку от животных трассы гонок на Большой Приз Формулы 1

В преддверии гонок на Большой Приз Формулы 1 острова Нотр-Дам изгоняются все животные. Их переселяют на соседние острова

Город Монреаль готовится к гонкам на Большой приз. Из района трассы удаляют всех животных.

Власти Монреаля ведут широкомасштабные операции по эвакуации животных с острова Notre-Dame, где через месяц начнётся традиционная гонка Формулы 1. По острову проходит гоночная трасса имени Жиля Вильнёва, но на острове живут сотни сурков, барсуков, скунсов, зайцев, енотов и других животных, которые могут пострадать во время гонок (когда трасса простаивает, в солнечные дни можно тут и там видеть сурков, вальяжно развалившихся на нагревшемся покрытии). С другой стороны, ошалевшая от рёва моторов местная живность может выскочить на дорогу, вызвав непредвиденную реакцию водителей, а то и напасть на прохожих и зрителей. В 2015 году бразильский гонщик Филип Маса вылетел с трассы, когда ему под колёса бросился бесстрашный сурок-камикадзе. Слава богам, никто во время инцидента не пострадал. В 2018 году ещё одному сурку не повезло, французский гонщик Ромен Грожан сбил зверька, и тот погиб на месте.

Поэтому город расставил на острове десятки клеток, разложив в них приманку. Схема прекрасно работает, и каждое утро из клеток извлекают несколько сурков, скунсов, енотов и других представителей местной фауны.

Все пойманные зверьки тут же отправляются на остров Святой-Елены (не тот, куда в своё время сослали Наполеона, а соседний с островом Нотр-Дам, тот самый где раскинулся парк Жан-Драпо) или на другие близлежащие островки.

В прежние годы город опрыскивал местность вдоль трассы мочой лис, которая, по идее, отгоняет пугливых животных, но, судя по всему местные сурки, скунсы, барсуки, еноты и зайцы не боятся рыжих лисиц.