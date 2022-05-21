Неделя дружбы между народами в лавальской школы завершилась плачевно

Школьный праздник мультикультуризма и развития дружбы между народами в Лавале перерос в бунт местного значения

Беспорядки в лавальской школе в ходе проведения Недели дружбы между представителями разных народов.

В средней школе города Лаваль пришлось вызвать тридцать полицейских для подавления вспышки хулиганства. Школьники забросали полицейские машины камнями.

Тридцать полицейских были вынуждены принять участие в действиях по восстановлению порядка на территории, прилегающей к средней школе Horizon Jeunesse в Лавале после того, как школьники старших классов в ходе “культурных мероприятий” по развитию “мультикультурализма” (корректных отношений между представителями разных землячеств) принялись за битьё стёкол, стали драться друг с другом, нападать на учителей, угрожать расправами и поджогами, ломать молодые деревца, плевать во всех “неправильных взрослых” и т.д.

Приехавшая на место полицейская автомашина подверглась нападению толпы хулиганья. Молодые люди стали наносить удары по машине палками и камнями, не давали ей проехать и угрожали расправиться с представителями сил правопорядка. Вызванные на помощь полицейские тоже были атакованы “активистами”. Полиция пыталась всего лишь не позволить распоясавшимся хулиганам выйти на улицы и, тем самым, уберечь их самих от возможного наезда проезжающими автомобилями. Но не тут-то было, школьники обрушились на полицейских, окружили их и принялись забрасывать патрульные машины камнями. Полиция не применяла силу, и полицейские пытались успокоить юнцов, обращаясь к ним по микрофону, но те ничего не слушали.

В конце концов один полицейский, которого подростки пытались избить, был вынужден применить слезоточивый газ в качестве предупредительной меры. Один из хулиганов слегка пострадал в результате “полицейского насилия и дискриминации”. Но так как он отделался слезами, то золотой памятник ему пока не поставят.

Полиция ведёт расследование происшествия. Хотя никто пока задержан не был, но представитель полиции Лаваля заявила, что есть достаточное количество улик против хулиганья, так что аресты, несомненно, будут произведены.

Администрация школы заявила, что она была шокирована действиями сотни или двух сотен хулиганов, которые, по идее, должны были участвовать в Неделе развития межкультурных связей.