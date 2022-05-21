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Новости Новости Канады Женщина из Онтарио погибла во время грозы

Женщина из Онтарио погибла во время грозы

Olga Fedak Май 21, 2022 Новости Канады, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 47 Просмотров

В Квебеке также обещают грозы во время длинных выходных.

Жительница Брэмптона, Онтарио, погибла во время сильной грозы, обрушившейся на юг провинции в субботу днем.

Региональная полиция Пила сообщает, что 70-летняя женщина шла одна в районе Белмонт-драйв и Берчбэнк-роуд, недалеко от Дикси-роуд, когда на нее упало дерево.

Ее доставили в местную больницу, где она скончалась от полученных травм.

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о погоде рано утром в субботу. В нем говорилось, что “условия благоприятны для развития сильных гроз”.

В сообщение также говорилось, что ветер может достигнуть скоростей до 100 километров в час. По всему региону может выпасть град размером с пятицентовую монету.

В итоге шторм зацепил провинцию вскоре после того, как была опубликована сводка погоды. Ветер повалил деревья, вызвав многочисленные отключения электроэнергии.

Региональная полиция Пила сообщила, что на нескольких перекрестках в Брамптоне не горят светофоры. На проезжую часть также упало дерево.

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