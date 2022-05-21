Женщина из Онтарио погибла во время грозы

В Квебеке также обещают грозы во время длинных выходных.

Жительница Брэмптона, Онтарио, погибла во время сильной грозы, обрушившейся на юг провинции в субботу днем.

Региональная полиция Пила сообщает, что 70-летняя женщина шла одна в районе Белмонт-драйв и Берчбэнк-роуд, недалеко от Дикси-роуд, когда на нее упало дерево.

Ее доставили в местную больницу, где она скончалась от полученных травм.

Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о погоде рано утром в субботу. В нем говорилось, что “условия благоприятны для развития сильных гроз”.

В сообщение также говорилось, что ветер может достигнуть скоростей до 100 километров в час. По всему региону может выпасть град размером с пятицентовую монету.

В итоге шторм зацепил провинцию вскоре после того, как была опубликована сводка погоды. Ветер повалил деревья, вызвав многочисленные отключения электроэнергии.

Региональная полиция Пила сообщила, что на нескольких перекрестках в Брамптоне не горят светофоры. На проезжую часть также упало дерево.