Неизвестная Канада: Знакомый и незнакомый Монреаль (продолжение)

Знакомый и незнакомый Монреаль: известные места и те, что скрыты от глаз людей, их история появления и роль в жизни нашего города

Церковь святого Патрика была построена в 1843 году рядом с часовней Пресвятой Девы Марии Непорочного Сердца. Строительство церкви было обусловлено увеличивается ирландской общиной на территории Квебека. Будучи англамоўнымі католиками, они не могли проводить полноценные богослужения в небольшой часовне, и на общие средства было принято решение о строительстве малой базилики. Как и многие церкви того периода, церковь святого Патрика была построена в характерном неоготическом стиле. В 1852 году в Монреале значительно увеличилось количество ирландцев, на пожертвования которых удалось приобрести орган для храма, а на окнах появились красочные витражи с изображениями многих католических святых. Долгое время не удавалось восстановить колокольню, но в 1989 году состоялось богослужение с участием самого старинного колокола, который носит имя “Шарлотта”. На стенах церкви очень много мемориальных табличек, посвященных известным людям, которые присутствовали на службе или принимали крещение в церкви святого Патрика. Среди них был Томас Макгилл – один из основателей Канадской конфедерации и канадский поэт Эмиль Неллиган.

Кенатаф – это публичный памятник в Монреале в память о солдатах, погибших в Первую и Вторую мировые войны, а также принимали участие в войне в Корее. Идея установки Кенотаф пришла из Лондона. Ровно в 11:00 на Доминионской площади, а точнее ее части пляс дю Канада, 11 ноября 1924 генерал-губернатор Канады лорд Бинг с Вими представил населению Кенотаф Монреаля. Кенатаф выполнен из гранита и бронзы. На нем установлена табличка с надписью на английском и французском языках: “Слава Богу и памяти душ бессмертных, которым мы обязаны честью и миром”. Под ними также указаны годы Первой Мировой войны (1914-1918), Второй Мировой войны (1939-1945), Корейской войны (1950-1953).

Башня Терминал в городе Монреаль была построена в 1966 году в стиле международной архитектуры, вроде здания центрального железнодорожного вокзала и башни CN. Здание находится в центре города рядом с отелем Квин Элизабет и является одним из наиболее высоких зданий в Монреале. Небоскреб построен из железобетонных конструкций песочного цвета со стеклянными фасадами. Здание состоит из 30 этажей, а его высота достигает 125 метров. Здание выделяется среди рядом стоящих небоскребов необычным сочетанием цветов: светлого каркаса и затемненных окон. В Башне Терминал расположены офисы нескольких коммерческих банков и промышленных компаний.

В Монреале недалеко от станции метро Berri-UQAM находится старинная часовня Пресвятой Девы Марии Лурдской. Она была построена в конце XIX века священниками Общество святого Сульпіцый, которые соорудили множество католических храмов и церквей в всем городе. Главным архитектором проекта выступил ли квебекской архитектор Наполеон Бурасса. К работе был приглашен известный скульптур Луи-Филипп Эбер, который создал для часовни серию замечательных деревянных статуй – Дева Мария над алтарем, Архангел Михаил в восточном трансэпце и святой Евангелист Иоанна в западном трансэпце. Роспись стен выполняли художники Туссен-Ксенофон Рено и Франсуа-Эдуард Мелош. В 1904 часовни была подарена статуя Девы Марии, покрытая сусальным золотом. Сегодня она украшает вход в часовню.