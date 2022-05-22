Блокируйте телефон: маленький шкодник случайно заказал гору чизбургеров

Год назад еще один шкодник похожим образом заказал 50 пачек мороженого.

Жительница Техаса Келси Голден работала над ежегодником медиа-школы на своем домашнем компьютере. Она переносила фотографии с телефона на компьютер, когда ее 2-летний cын решил поиграться телефоном.

По словам Голден, маленькому Барретту нравится рассматривать свое изображение во фронтальной камере – больше, чем играть в игры.

Однако в тот раз он не включил камеру, а тыкал в экран и размахивал руками. Но мама не обратила особого внимания на его действия.

Вскоре женщина получила сообщение от сервиса доставки еды DoorDash, что “выполнение заказа займет больше времени”. Она немного удивилась, поскольку иногда пользуется этим сервисом, заказывая еду в школу для старших детей, если не успевает дать им с собой перекус. Однако в тот день ее дети ушли из дома с полными ланчбоксами.

Вскоре к ее дому подъехала машина DoorDash, и улыбающийся курьер вытащил огромный пакет с логотипом McDonald’s.

“Ваш 31 чизбургер”, – радостно сказал он.

Голден сначала подумала, что курьер ошибся адресом. Однако затем она догадалась заглянуть в свой телефон.

“О боже, – догадалась мать, – Барретт действительно сделал это”.

Ситуация особенно обидна, потому что никто в семье не любит чизбургеры. Заказ обошелся в 91,70 американских доллара. Добрый мальчик также не забыл добавить курьеру щедрые чаевые в 25%.

McDonald’s поспешил отреагировать на инцидент и пригласил маму с мальчиком в гости. Там малыша познакомили с талисманами компании и угостили куриными нагетсами.

“Надеюсь, наша веселая история внесет немного юмора в грустный темный мир”, — сказала Голден.