Либералы Квебека предлагают сделать паромное сообщение бесплатным

Недавно в Квебеке прошли дополнительные выборы с интересными результатами.

Либеральная партия Квебека заявляет, что жители Квебека не должны платить за пользование паромами провинции. Партия сделает службу бесплатной, если будет избрана к власти в октябре.

Лидер либералов Доминик Англад заявила, что жители Квебека не должны платить за пользование паромами, поскольку они не платили бы, если бы в этих места была бы проложена дорога.

Она назвала паромное сообщение “основной услугой”, которую необходимо предлагать бесплатно жителям Квебека.

По оценкам либералов, такая услуга обойдется провинции в 20 миллионов долларов. Потенциальное либеральное правительство готово потратить эту сумму на эту меру.

На данный момент единичные паромные переправы Квебекской паромной компании (Société des traversiers du Québec) бесплатны, однако за большинство нужно платить. Например транспортировка легкового автомобиля между городом Квебеком и Леви стоит 9,15 долларов. В то же время более длинный маршрут Матане – Бэ-Комо – Годбаут в устье реки Святого Лаврентия обойдется в 72,75 долларов.

По планам либералов, проезд будет бесплатным только для жителей Квебека.