Четыреста тысяч домов без света и перекрытые дороги: сильные грозы в Квебеке

А в Онтарио шторм убил пятерых человек.

Как и предупреждали синоптики, сильные грозы обрушились на Квебек в субботу вечером. Hydro-Québec сообщает, что шторм стал причиной 1237 отключений электроэнергии, которые затронули 468 837 домов по всей провинции.

Утром в воскресенье 95 тысяч домов оставались без электричества в районе Оттавы и более 150 тысяч в Лаврентидах. Также с перебоями столкнулись 100 тысяч клиентов в регионе Ланодьер. Массовые отключения были в регионах Квебек-Сити и Мориси.

В Валь-де-Мон, в регионе Утауэ, несколько деревьев упали на коттедж. Мать и дочь оказались в ловушке внутри здания, крыша которого рухнула. Полиции удалось безопасно эвакуировать жильцов из здания и они не пострадали.

Огромное количество деревьев на провинции было вырвано с корнем. Падая, деревья перекрыли важные транспортные магистрали. Расчистка дорог продолжается.

В Сен-Грегуаре выпал град размером с перепелиное яйцо.