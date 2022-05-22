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Новости Новости Квебека и Монреаля Четыреста тысяч домов без света и перекрытые дороги: сильные грозы в Квебеке
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Поваленные деревья и перекрытая дорога в Сен-Жовите. Фото Амели Фардо

Четыреста тысяч домов без света и перекрытые дороги: сильные грозы в Квебеке

Olga Fedak Май 22, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 44 Просмотров

А в Онтарио шторм убил пятерых человек.

Как и предупреждали синоптики, сильные грозы обрушились на Квебек в субботу вечером. Hydro-Québec сообщает, что шторм стал причиной 1237 отключений электроэнергии, которые затронули 468 837 домов по всей провинции.

Утром в воскресенье 95 тысяч домов оставались без электричества в районе Оттавы и более 150 тысяч в Лаврентидах. Также с перебоями столкнулись 100 тысяч клиентов в регионе Ланодьер. Массовые отключения были в регионах Квебек-Сити и Мориси.

В Валь-де-Мон, в регионе Утауэ, несколько деревьев упали на коттедж. Мать и дочь оказались в ловушке внутри здания, крыша которого рухнула. Полиции удалось безопасно эвакуировать жильцов из здания и они не пострадали.

Огромное количество деревьев на провинции было вырвано с корнем. Падая, деревья перекрыли важные транспортные магистрали. Расчистка дорог продолжается.

В Сен-Грегуаре выпал град размером с перепелиное яйцо.

Крупный град в Сен-Грегуаре. Фото Нэнси Сисси
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