Жертва “полицейской жестокости” требует 180 тысяч долларов

Семья молодого человека обвиняет полицию в жестокости и требует 180 тысяч долларов возмещения за моральные страдания

Полиция города Квебек обвиняется в дискриминации. Предьявлен иск на 180 тысяч долларов.

Семья молодого человека по имени Пасифик Нийоквизера (Pacifique Niyokwizera) подала иск против Управления полиции города Квебек на 180 тысяч долларов, требуя компенсации за жёсткие действия полиции во врем задержания невинного юноши.

По словам истцов, в ночь с 226 на 27 ноября, примерно в 3 часа ночи, Пасифик Нийоквизера с друзьями тихо и мирно отдыхал в ночном клубе Le Dagobert, расположенном в Старом городе. На выходе из клуба истец замечает, то два охранника бара остановили его друга. Тогда господин Нийоквизера решает вмешаться и пояснить охранникам, что те неправы. Почему-то охранники решают вызвать полицию, которая прибывает на место происшествия. Полицейские просят друзей покинуть бар и рекомендуют отправиться домой. Тихие и мирные гости домой не идут, а идут на стоянку соседнего бара, где никого не трогают. Полицейские опять просят друзей отправиться по домам (напомним, что время – 3 часа ночи, а друзья провели несколько часов в ночном баре. Что они пили и в каком состоянии находились, истцы не поясняют).

Вместо того, чтобы последовать разумному совету, потерпевший идёт к полицейским и пытается им пояснить неправоту охранников бара.

И тут, ни с того ни с сего, полицейские направляют на потерпевшего баллончик со слезоточивым газом, а затем, опять же, без всякого повода, полицейские начинают потерпевшего избивать, валят на землю, где продолжают насильно удерживать на снегу, не обращая внимания на то, что несчастный может простудиться.

Друг пострадавшего снял часть сцены на видео. Почему-то видео начинается с момента, когда полицейские пытаются скрутить лежащего на земле Нийквизера, но на видео не попали предшествующие события.

Потерпевшего полицейские в конце концов отпускают, тот отправляется на следующий день к врачу, который констатирует сотрясение мозга.

Теперь вся семья пострадавшего подала в суд на полицию. Сам пострадавший утверждает, что был подвергнут унижению, что оставило глубокие следы в его психологическом состоянии. Он требует 90 тысяч долларов. Две сестры и мама несчастного требуют по 10 тысяч каждая, так как они были душевно травмированы видом брата и сына. По 15 тысяч семья требует отдельно с каждого полицейского (всего – 60 тысяч). Всего семья хочет получить 180 тысяч долларов.

Надо заметить, что сразу же после событий полицейские были отстранены от работы на время разбирательства, но в январе восстановлены на службе, так как полиция не нашла в их действиях никаких нарушений. Но вот теперь семья, не согласная с решением, подала в суд.

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