Итоги недели 16-22 мая 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась третья майская неделя. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Общество Алкогольных напитков Квебека (SAQ – Socété d’Alcool du Québec) – организации, которой передана монополия на торговлю спиртными напитками в провинции, официально заявило, что с воскресенья 22 мая цены на все алкогольные напитки из Франции будут повышены. Повышение цен обусловлено общим состоянием мировой экономики, в частности, инфляцией, которая охватила практически все страны мира. Поставщики французских вин вынуждены поднять оптовые цены на экспортируемую продукцию, что, в свою очередь, приводит к повышению и розничных цен. Добиваться от королевы Великобритании Елизаветы II извинений за создание в их стране католических школ-интернатов для детей индейцев, где многие подвергались дурному обращению или даже погибли, планируют представители коренных народов Канады. Фестиваль блюза вернулся на Западный остров, и, как ожидается, будет таким же успешным, как и в предыдущие годы. Кроме того, зрителей ожидает дополнительное мероприятие в Пуэнт-Клер в этом году. Среди бенефициаров в этом году – Приют для женщин на Западном острове, Ассоциация чернокожих жителей Западного острова, организация “Молодежная акция за мир в Иле” и организация “Грамотность без ограничений”. В отличие от многих других городов, день основания Монреаля известен точно. Спор идёт только о том, считать ли днём 17 мая 1642 года или 18 мая того же года. Конечно, разница невелика, всего несколько часов, тем не менее, историки до сих пор обсуждают этот вопрос, хотя официально признанная дата – всё же 17 мая. Дело в том, что ещё в тридцатых годах 17 века французы задумались об основании крупного города на острове, который в те годы был известен как Ошлага (сегодня так называется монреальский район, а во времена Картье так называлась большая индейская деревня, которая исчезла к началу 17 века). Министерство здравоохранения Квебека объявило в четверг о двух подтвержденных случаях обезьяньей оспы в провинции. В то же время еще 20 человек находятся под подозрением и проверяются. В Квебеке все случаи болезни или подозрения связаны с пациентами монреальских клиник, которые специализирующихся на инфекциях, передающихся половым путем. Отмечается, что все люди с симптомами – мужчины от 30 до 55 лет, которые недавно имели половые связи с мужчинами. Одновременно сосмягчением правил ношения масок, власти Квебека отменили некоторые меры для медицинского персонала. Таким образом врачи и к ним приближенные больше не будут получать бонусную выплату COVID-19. Также они больше не получат оплачиваемый отпуск для изоляции от COVID-19 и должны использовать свои больничные или отпускные дни в ожидании результатов тестов. Культуры, полученные с помощью редактирования генов, в большинстве случаев не требуют предпродажной оценки безопасности, решило министерство здравоохранения Канады. «Решение открыло возможность радикального улучшения сельскохозяйственных культур. Облегчилась работа по повышению урожайности, борьба с вредителями и разработке новых продовольственных и топливных культур»,— заявил председатель совета по зерну Канады Рик Уайт. После нескольких месяцев сомнений и обсуждений вопроса, канадское правительство приняло окончательное решение — китайская компания Huawei не сможет принимать участие в развитии и работе сетей 5G на территории Канады. Запрет также касается и компании ZTE — ещё одного гиганта индустрии из Китая, где более половины акций принадлежат государству. Министр Науки, Промышленности и Нововведений Канады, господин Франсуа-Филипп Шампань (François-Philippe Champagne) пояснил, что упомянутым китайским компаниям запрещено участвовать в работе над сетями нового поколения в связи с выявленными фактами, касающимися работы этих фирм, причём расследование, по словам министра, продолжалось несколько месяцев, и к нему были привлечены крупнейшие эксперты отрасли. Власти Монреаля ведут широкомасштабные операции по эвакуации животных с острова Notre-Dame, где через месяц начнётся традиционная гонка Формулы 1. По острову проходит гоночная трасса имени Жиля Вильнёва, но на острове живут сотни сурков, барсуков, скунсов, зайцев, енотов и других животных, которые могут пострадать во время гонок (когда трасса простаивает, в солнечные дни можно тут и там видеть сурков, вальяжно развалившихся на нагревшемся покрытии). С другой стороны, ошалевшая от рёва моторов местная живность может выскочить на дорогу, вызвав непредвиденную реакцию водителей, а то и напасть на прохожих и зрителей. В 2015 году бразильский гонщик Филип Маса вылетел с трассы, когда ему под колёса бросился бесстрашный сурок-камикадзе. Как ипредупреждали синоптики, сильные грозы обрушились на Квебек в субботу вечером. Hydro-Québec сообщает, что шторм стал причиной 1237 отключений электроэнергии, которые затронули 468 837 домов по всей провинции. Утром в воскресенье 95 тысяч домов оставались без электричества в районе Оттавы и более 150 тысяч в Лаврентидах. Также с перебоями столкнулись 100 тысяч клиентов в регионе Ланодьер. Массовые отключения были в регионах Квебек-Сити и Мориси. Огромное количество деревьев на провинции было вырвано с корнем. Падая, деревья перекрыли важные транспортные магистрали. Расчистка дорог продолжается.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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