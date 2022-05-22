Всегда готов! На Красной площади приняли в пионеры 5 тысяч юных россиян

Ну все, теперь можно в пионерлагерь и густо мазаться зубной пастой!

Ход истории пошел вспять! На главной площади Москвы 5 тысяч лучших учеников российских школ стали пионерами. Торжественный вынос знамени победы, красные пилотки, повязанные галстуки и обещания “жить, учиться и бороться во благо Родины”. Ничего не поменялось за 100 лет, которые недавно отметила пионерская организация.

После принятия присяги юных патриотов ждало интереснейшее выступление “главы КПРФ, депутатов Госдумы, ветеранов партии, комсомола, войны и труда”.

На данный момент пионерское движение остается “школьной ячейкой” коммунистической партии РФ. Однако на государственном уровне создается новая организация пионеров под названием “Большая перемена”. Отмечается, но “как и раньше патриотов будут растить с самого детства”. В “Перемену” будут брать детей с шести лет. Инициаторы создания патриотической организации заявили, что планирует за короткое время набрать в ее ряды 18 миллионов человек. При этом по официальной версии участие будет добровольным.

В контексте большого пионерского гуляния пользователи соцсетей вспомнили, как 9 мая юным жителям Кисловодска предлагали расстрелять чучело последнего фашиста.