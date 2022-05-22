Железнодорожная катастрофа: 43 вагона с химией сошли с рельс

В прошлом году два товарных поезда столкнулись между Монреалем и Торонто.

Тревожные службы Альберты спешат расчистить пусти после крушения поезда. 43 вагона CP Rail с калием сошли с рельс в воскресенье утром к востоку от Форт-Маклауд. Авария произошла недалеко от шоссе 3 в примерно 170 километрах к югу от Калгари.

Руководство железной дороги заявляет, что пострадавших и “проблем с общественной безопасностью” нет.

Движение транспорта в районе ограничено, но чиновники обещают, что уборка не займет много времени.

Причина схода вагонов с рельсов выясняется.