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Новости Новости Канады Железнодорожная катастрофа: 43 вагона с химией сошли с рельс

Железнодорожная катастрофа: 43 вагона с химией сошли с рельс

Olga Fedak Май 22, 2022 Новости Канады, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 61 Просмотров

В прошлом году два товарных поезда столкнулись между Монреалем и Торонто.

Тревожные службы Альберты спешат расчистить пусти после крушения поезда. 43 вагона CP Rail с калием сошли с рельс в воскресенье утром к востоку от Форт-Маклауд. Авария произошла недалеко от шоссе 3 в примерно 170 километрах к югу от Калгари.

Руководство железной дороги заявляет, что пострадавших и “проблем с общественной безопасностью” нет.

Движение транспорта в районе ограничено, но чиновники обещают, что уборка не займет много времени.

Причина схода вагонов с рельсов выясняется.

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