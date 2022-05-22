Талибы запретили женщинам-телеведущим выходить в эфир без масок

Канада продолжает принимать беженцев из Афганистана.

Афганские талибы в воскресенье начали вводить в действие приказ, требующий от всех женщин-ведущих новостей в стране закрывать лица во время эфира.

Приказ был объявлен в четверг, но его выполнило лишь несколько новостных агентств. Но в воскресенье большинство женщин-ведущих уже были с закрытыми лицами после того, как “министерство порока и добродетели талибов” начало обеспечивать выполнение указа.

Министерство информации и культуры ранее объявило, что политика является “окончательной и не подлежащей обсуждению”.

В знак солидарности с коллегами-женщинами мужчины-сотрудники некоторых каналов закрыли лица масками, в том числе главный диктор вечерних новостей канала TOLOnews.

Ранее в этом месяце талибы приказали всем женщинам в общественных местах носить одежду с головы до ног, которая оставляет видимыми только их глаза. В указе говорилось, что женщины должны выходить из дома только в случае необходимости, а родственникам-мужчинам грозит наказание за нарушение женского дресс-кода, начиная с вызова в суд и заканчивая судебными слушаниями и тюремным заключением.

Руководство Талибана также запретило девочкам посещать школу после шестого класса, нарушив предыдущие обещания официальных лиц Талибана о том, что девочкам всех возрастов будет разрешено образование.