Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес В Канаде началась добыча редкоземельных металлов
Nechalacho
Панорама шахты Нечалачоу во время полярного сияния. Фото из Интернета.

В Канаде началась добыча редкоземельных металлов

Megan Jorgensen Май 23, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Финансы, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 40 Просмотров

Открылась первая канадская шахта по добыче редкоземельных металлов – это важнейший шаг для экономики страны

Канада намеревается не только отказаться от импорта редкоземельных металлов, но и начать их экспорт.

В Канаде открылась шахта Нечейлечоу (Nechalacho),первая шахта по добыче редкоземельных металлов. Эта шахта расположена на Северо-западных территориях, и ввод в действие этой шахты означает (по словам представителя компании Cheetah Resources, которая разрабатывает шахту), что “Канада и её союзники освобождаются от зависимости от Китая в отношении редкоземельных металлов”.

Шахта расположена к юго-западу от Йеллоунайфа, главного города Северо-западных территорий, и ожидается, что к 2026 году добыча этих металлов не только обеспечит полностью потребности Канады, но и позволит ей экспортировать их в значительных количествах.

Редкоземельные металлы приобретают всё более важное значание в промышленности. Они используются в производстве всех типов компьютеров, других электронных приборов, диодов, ветряных турбин, электроавтомобилей и многого другого.

Если в 2021 году во всём мире было добыто редкоземельных металлов на сумму в 6,8 миллиардов долларов, то к 2026 году ожидается увеличение добычи в два раза (в сравнительных ценах на 2021 год). сегодня примерно 60% всех редкоземельных металлов добывается в Китае, а остальная добыча в других странах находится под контролем китайских компаний.

Месторождение Нечейлечоу было открыто в 1983 году, оно содержит пятнадцать редкоземельных металлов, и шахта сможет добывать до 25 тысяч тонн руды в год. Добыча этих металлов требует большого количества воды, к тому же после добычи остаётся много отходов (пустой породы), что вызывает определённые опасения у экологов.

В настоящее время в Канаде ведутся работы по строительству ещё тринадцати шахт редкоземельных металлов, включая несколько шахт в Квебеке, в частности, перестраиватся шахта Кипавы.

В Канаде расположены самые перспективные месторождения редкоземельных металлов в мире, их запасы оцениваются в 14 миллионов тонн богатой металлами породы.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal