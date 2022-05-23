В Канаде началась добыча редкоземельных металлов

Открылась первая канадская шахта по добыче редкоземельных металлов – это важнейший шаг для экономики страны

Канада намеревается не только отказаться от импорта редкоземельных металлов, но и начать их экспорт.

В Канаде открылась шахта Нечейлечоу (Nechalacho),первая шахта по добыче редкоземельных металлов. Эта шахта расположена на Северо-западных территориях, и ввод в действие этой шахты означает (по словам представителя компании Cheetah Resources, которая разрабатывает шахту), что “Канада и её союзники освобождаются от зависимости от Китая в отношении редкоземельных металлов”.

Шахта расположена к юго-западу от Йеллоунайфа, главного города Северо-западных территорий, и ожидается, что к 2026 году добыча этих металлов не только обеспечит полностью потребности Канады, но и позволит ей экспортировать их в значительных количествах.

Редкоземельные металлы приобретают всё более важное значание в промышленности. Они используются в производстве всех типов компьютеров, других электронных приборов, диодов, ветряных турбин, электроавтомобилей и многого другого.

Если в 2021 году во всём мире было добыто редкоземельных металлов на сумму в 6,8 миллиардов долларов, то к 2026 году ожидается увеличение добычи в два раза (в сравнительных ценах на 2021 год). сегодня примерно 60% всех редкоземельных металлов добывается в Китае, а остальная добыча в других странах находится под контролем китайских компаний.

Месторождение Нечейлечоу было открыто в 1983 году, оно содержит пятнадцать редкоземельных металлов, и шахта сможет добывать до 25 тысяч тонн руды в год. Добыча этих металлов требует большого количества воды, к тому же после добычи остаётся много отходов (пустой породы), что вызывает определённые опасения у экологов.

В настоящее время в Канаде ведутся работы по строительству ещё тринадцати шахт редкоземельных металлов, включая несколько шахт в Квебеке, в частности, перестраиватся шахта Кипавы.

В Канаде расположены самые перспективные месторождения редкоземельных металлов в мире, их запасы оцениваются в 14 миллионов тонн богатой металлами породы.