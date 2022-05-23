Благодаря COVID-19 каждые 30 часов в мире появляется новый миллиардер

К марту 2022 года в мире стало на 573 миллиардера больше, чем было в 2020 году, когда началась «пандемия». В текущем году за чертой бедности могут оказаться 263 млн человек, говорится в докладе Oxfam.

За два года «пандемии» каждые 30 часов в мире появлялся новый миллиардер, примерно с такой же скоростью в 2022 году почти миллион человек может оказаться в условиях крайней нищеты. Таковы отрезвляющие статистические данные, опубликованные Oxfam. Состояние миллиардеров резко возросло за время COVID-19, поскольку компании из пищевой, фармацевтической, энергетической и технологической отраслей получили большие прибыли.

«Миллиардеры прибывают в Давос, чтобы отпраздновать невероятный рост своего состояния. «Пандемия», а теперь и резкое повышение цен на продукты питания и энергоносители, проще говоря, стали для них неисчерпаемым источником обогащения. Десятилетия прогресса в борьбе с крайней нищетой теперь обращены вспять, и миллионы людей сталкиваются с невероятным ростом стоимости простого выживания», — сказала Габриэла Бухер, исполнительный директор Oxfam International.

К марту 2022 года в мире стало на 573 миллиардера больше, чем было в 2020 году, когда началась «пандемия», говорится в отчет глобальной благотворительной организации, опубликованной в первый день саммита Всемирного экономического форума в Давосе. В Oxfam предупредили, что в этом году еще 263 млн человек столкнутся с крайней нищетой, со скоростью один миллион человек каждые 33 часа. Кроме того, «пандемия» привела к появлению 40 новых миллиардеров в фармацевтическом секторе.

Это те, кто нажился на монополии своих компаний на вакцины, методы лечения, тесты и средства индивидуальной защиты. Состояние миллиардеров выросло больше за последние 24 месяца COVID-19, чем за предшествующие «пандемии» 23 года. Общее состояние миллиардеров мира в настоящее время эквивалентно 13,9% мирового ВВП. Это трехкратное увеличение, по сравнению с 4,4% в 2000 году.

«Состояния миллиардеров увеличились не потому, что они стали умнее или больше работают. Рабочие работают усерднее, за меньшую плату и в худших условиях. Сверхбогатые десятилетиями безнаказанно фальсифицировали систему и теперь пожинают плоды. Они захватили шокирующее количество мировых богатств в результате приватизации и монополий, потрошат регулирование и права рабочих, пряча свои деньги в налоговых убежищах — и все это происходит при соучастии правительств», — считает исполнительный директор Oxfam International. Таким образом, социальное неравенство, и без того сильное до COVID-19, достигло нового уровня. Правительствам необходимо в срочном порядке внедрить весьма прогрессивные налоговые меры, которые должны использоваться для инвестирования в действенные и проверенные меры по сокращению неравенства.