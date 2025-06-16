OpenAI представила обновлённую версию поиска в ChatGPT: что изменилось

Компания OpenAI объявила о запуске обновлённой версии встроенного поиска в ChatGPT, которая существенно улучшает работу системы и расширяет её функциональные возможности. Новый алгоритм поиска уже прошёл предварительные тесты и получил положительные отзывы пользователей.

Ключевые нововведения

Более точные ответы:

Обновлённый ChatGPT Search анализирует контекст диалога и точнее выполняет инструкции пользователей. Алгоритм стал лучше справляться с длительными беседами, не теряя нить обсуждения и минимизируя дублирование информации.

Обновлённый ChatGPT Search анализирует контекст диалога и точнее выполняет инструкции пользователей. Алгоритм стал лучше справляться с длительными беседами, не теряя нить обсуждения и минимизируя дублирование информации. Расширенные возможности поиска:

Теперь ChatGPT может эффективно искать информацию в интернете, включая обработку визуальных данных. Пользователи получили возможность загружать изображения для поиска и анализа — это открывает новые сценарии использования, например, распознавание объектов на фото или анализ графиков.

Теперь ChatGPT может эффективно искать информацию в интернете, включая обработку визуальных данных. Пользователи получили возможность загружать изображения для поиска и анализа — это открывает новые сценарии использования, например, распознавание объектов на фото или анализ графиков. Параллельная обработка запросов:

При сложных запросах система запускает несколько параллельных операций, чтобы найти наиболее релевантный ответ. Это позволяет сократить время ожидания и повысить качество предоставляемой информации.

При сложных запросах система запускает несколько параллельных операций, чтобы найти наиболее релевантный ответ. Это позволяет сократить время ожидания и повысить качество предоставляемой информации. Отказ от перенаправления на сторонние ресурсы:

ChatGPT теперь стремится давать полные ответы прямо в своём интерфейсе, а не перенаправлять пользователей на внешние сайты. Это делает работу с системой более удобной, но может негативно сказаться на посещаемости сторонних ресурсов.

Обратная связь и критика

Несмотря на заметные улучшения, пользователи и эксперты отмечают и некоторые недостатки обновления. Например, ответы стали более подробными, а простые запросы иногда получают слишком сложные объяснения. Издание The Decoder обратило внимание на этот момент, подчеркнув, что система всё ещё находится в процессе развития и может допускать ошибки.

OpenAI признаёт наличие этих проблем и продолжает работать над их устранением. Компания рекомендует пользователям проверять информацию, особенно в случаях, когда требуется точность и достоверность.

Обновлённая версия поиска в ChatGPT — это значительный шаг вперёд для искусственного интеллекта OpenAI. Система стала более умной, удобной и универсальной, хотя и требует дальнейшей доработки. Новые возможности, такие как обработка изображений и расширенный поиск, открывают для пользователей новые горизонты взаимодействия с ИИ. В то же время, изменения в поисковой выдаче могут повлиять на бизнес-модели сторонних сайтов, что важно учитывать при дальнейшем развитии технологии.

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