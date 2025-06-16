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Новости Электромобили и экология: что реально снижает выбросы?
Фото: https://www.pexels.com/

Электромобили и экология: что реально снижает выбросы?

Виктория Христова Июн 16, 2025 Новости Оставить комментарий 25 Просмотров

В последние годы дискуссия о влиянии электромобилей (BEV) на окружающую среду разгорелась с новой силой. Председатель совета директоров Toyota Акио Тоёда вновь подчеркнул, что массовый переход на электрокары может не быть таким экологичным, как кажется, особенно в странах с высокой долей ископаемого топлива в энергосистеме.

По его словам, «9 миллионов электромобилей создают такой же углеродный след, как 27 миллионов гибридов». Тоёда также отметил, что производство BEV в Японии приведёт к росту выбросов из-за зависимости от угля и газа в генерации электроэнергии.

Позиция Toyota и альтернативные технологии

Toyota продолжает делать ставку на широкий спектр технологий: гибриды (HEV), подзаряжаемые гибриды (PHEV), водородные автомобили и традиционные ДВС. Компания считает, что гибриды — это разумный компромисс между экологичностью и практичностью, особенно там, где инфраструктура зарядки развита слабо. Однако даже гибриды не лишены недостатков: исследования показывают, что владельцы PHEV часто не заряжают их регулярно, что приводит к росту реальных выбросов.

Что говорят независимые исследования?

  • Китай:
    По данным Университета Цинхуа (2022), электромобили в Китае выбрасывают на 20–30% меньше CO₂ за жизненный цикл по сравнению с бензиновыми автомобилями, даже с учётом угольной генерации5. Анализ China Automotive Technology & Research Center подтверждает: компактный электромобиль в Китае производит около 118 г CO₂/км за весь жизненный цикл против 163 г у бензинового аналога.
    К 2024 году доля безуглеродных источников в энергосистеме Китая превысила 40%, а к 2030 году ожидается более 50%.
  • Глобальный уровень:
    Исследование журнала Nature (2022) показало, что в более чем 95% регионов мира BEV являются наименее углеродоемким вариантом. Производство электромобилей действительно сопровождается большими выбросами (11–14 тонн CO₂ против 6–9 тонн у гибридов и ДВС), но после 31–45 тысяч км пробега электромобиль компенсирует этот углеродный след.
  • Снижение углеродоемкости батарей:
    Китайские производители CATL и BYD масштабируют производство батарей без никеля и кобальта (LFP, LMFP), что сокращает выбросы при производстве. По данным CATARC, с 2020 по 2024 год углеродоемкость батарей снизилась почти на 15%.

Стратегия Toyota: баланс и инновации

Несмотря на осторожные высказывания Тоёды, Toyota активно инвестирует в разработку электромобилей в Китае. В рамках инициативы China R&D 2.0 компания сотрудничает с Huawei, Xiaomi и Momenta, разрабатывая интеллектуальные системы и новые платформы. Совместные предприятия с GAC и FAW создают модели BEV и PHEV, включая bZ5, bZ3X и будущую bZ7, с учётом локальных условий и ускоренных сроков разработки.

Гибриды остаются разумным промежуточным решением там, где инфраструктура зарядки развита слабо, но данные независимых исследований подтверждают: именно электромобили обеспечивают наибольшее сокращение выбросов в долгосрочной перспективе. По мере декарбонизации энергосистем и совершенствования технологий производства батарей, преимущество BEV по углеродному следу будет только расти.

Таким образом, позиция Toyota отражает прагматичный подход, но мировые тенденции и научные данные указывают на то, что будущее за электромобилями — при условии «зелёного» энергобаланса и дальнейших инноваций.

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