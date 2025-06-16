США и конфликт между Израилем и Ираном: сценарии вмешательства и роль Вашингтона

В условиях новой эскалации на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп не исключил возможности вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. В комментарии для ABC News американский лидер подчеркнул, что США в данный момент не вовлечены в военные действия, но готовы изменить свою позицию при определённых обстоятельствах.

Варианты вмешательства США

Прямая военная реакция:

Трамп заявил, что любая атака Ирана на интересы или объекты США приведёт к масштабному военному ответу со стороны вооружённых сил Америки. Президент предупредил, что в этом случае вся мощь американской армии будет направлена против Ирана «в невиданных ранее масштабах».

Трамп заявил, что любая атака Ирана на интересы или объекты США приведёт к масштабному военному ответу со стороны вооружённых сил Америки. Президент предупредил, что в этом случае вся мощь американской армии будет направлена против Ирана «в невиданных ранее масштабах». Дипломатическое посредничество:

Вашингтон рассматривает возможность выступить в роли посредника между Тель-Авивом и Тегераном. Трамп отметил, что мирная сделка при участии США может «с лёгкостью» положить конец эскалации.

Вашингтон рассматривает возможность выступить в роли посредника между Тель-Авивом и Тегераном. Трамп отметил, что мирная сделка при участии США может «с лёгкостью» положить конец эскалации. Сотрудничество с Россией:

Президент США выразил готовность работать с Владимиром Путиным, если тот решит стать посредником между Израилем и Ираном. По словам Трампа, российский лидер уже связывался с ним по этому вопросу, и стороны провели продолжительную беседу.

Текущая позиция Вашингтона

На данный момент США не принимают участия в военных действиях в регионе, однако активно ведут переговоры с обеими сторонами конфликта. Трамп подчеркнул, что Вашингтон открыт для диалога и готов использовать как дипломатические, так и экономические рычаги для урегулирования ситуации.

Роль России и международное сотрудничество

Трамп не исключает совместных усилий с Россией по поиску мирного решения конфликта. Такой подход может создать новую динамику в переговорном процессе и увеличить шансы на достижение перемирия между Израилем и Ираном.

США сохраняют за собой право вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, если будет затронут американский интерес или если возникнет прямая угроза безопасности страны. В то же время Вашингтон открыт для дипломатических инициатив и готов сотрудничать с международными партнёрами, включая Россию, ради стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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