Ормузский пролив и мировая экономика: как война на Ближнем Востоке угрожает поставкам энергоресурсов

В условиях эскалации конфликта между Ираном и Израилем мировые рынки снова столкнулись с рисками, связанными с Ормузским проливом — одной из ключевых артерий мировой торговли энергоресурсами. Тегеран в очередной раз рассматривает возможность закрытия пролива, ссылаясь на «угрозу национальной безопасности», что вызывает серьёзную обеспокоенность среди экспортёров и импортёров нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Значение Ормузского пролива

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов, а также до 30% поставок СПГ. Этот коридор соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с мировым океаном, обеспечивая бесперебойные поставки энергоресурсов из стран Ближнего Востока в Европу, Азию и Америку. Среди стран, наиболее зависимых от этого маршрута, — Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Для них блокировка пролива означает фактическую остановку экспорта и серьёзные экономические потери.

Риски и последствия для мировой экономики

Даже частичное нарушение судоходства в Ормузском проливе, будь то захват танкеров или усиление военной риторики, немедленно отражается на стоимости фрахта, страхования и логистики. Это приводит к росту цен на нефть и СПГ, что особенно чувствительно для стран, зависящих от импорта энергоресурсов. По оценкам JP Morgan, при усилении рисков для судов цена на нефть марки Brent может подскочить до $120–130 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs и Citi, однако, не ожидают устойчивого роста цен на нефть, но отмечают, что любая перестройка цепочек поставок и рост логистических издержек осложняют борьбу с инфляцией как для развитых, так и для развивающихся стран. Даже краткосрочные скачки цен на энергоносители способны вызвать волну нестабильности на мировых рынках.

Исторический контекст

Иран неоднократно угрожал закрыть Ормузский пролив в ответ на международные санкции и политическое давление, однако до сих пор никогда не реализовывал этот сценарий. В последние годы Тегеран ограничивался захватами отдельных судов, что также оказывало негативное влияние на рынок. Например, в апреле 2024 года иранские ВМС захватили контейнеровоз, связанный с израильской компанией, а аналогичные инциденты фиксировались и ранее.

Почему Иран не спешит блокировать пролив

Для самого Ирана Ормузский пролив — крайне важный коридор. Блокировка пролива ограничит не только экспорт нефти из других стран региона, но и из самого Ирана. Китай, крупнейший торговый партнёр Ирана, получает более 75% иранской нефти именно через этот маршрут. Поэтому полная блокировка пролива остаётся маловероятной, но даже угрозы и частичные нарушения судоходства уже вызывают серьёзную реакцию рынков.

Новая фаза конфликта на Ближнем Востоке актуализировала риски для мировых поставок энергоресурсов. Даже если пролив не будет закрыт полностью, уже сейчас отмечается рост стоимости логистики и страхования, что усложняет борьбу с инфляцией и может привести к новым экономическим потрясениям для многих стран. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке Ормузский пролив остаётся «горячей точкой» мировой экономики.

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG