Трамп встретится с президентом Украины Зеленским на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Канаде

Саммит открылся 15 июня 2025 года в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Встреча запланирована на 17 июня и станет третьей личной встречей двух лидеров с начала второго срока Трампа.

Саммит G7 проходит с участием лидеров США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании, а также представителей Европейского союза и ряда приглашённых глав государств, не входящих в G7. Канада, как принимающая страна, пригласила Зеленского и других нечленов G7 для обсуждения ключевых мировых проблем.

Основные темы, которые Зеленский планирует обсудить с Трампом, включают санкции против России, мирные переговоры, закупки оружия и экономическое сотрудничество между США и Украиной. Зеленский подчеркнул, что для продвижения в решении украинского вопроса крайне важна политическая воля американского президента.

Встреча приобретает особое значение на фоне растущей напряжённости между Трампом и Зеленским, а также неопределённости в отношении дальнейшей поддержки Украины со стороны США. В последние месяцы наблюдалось снижение американской помощи Украине, а также разногласия между США и Европой по вопросу дальнейшего сдерживания России.

До саммита Трамп также провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался обмен военнопленными и возможность продолжения переговоров между Москвой и Киевом. Это дополнительно формирует сложный международный контекст для предстоящей встречи Трампа и Зеленского.

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