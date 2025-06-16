Премьер-министр Канады Марк Карни предпринял ряд шагов для нормализации отношений с Индией

В июне 2025 года Карни официально пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит G7 в Альберте, несмотря на то, что Индия не является членом «Большой семёрки». Это первая поездка Моди в Канаду за последнее десятилетие и знаковое событие с точки зрения двусторонних отношений.

Фон и причины кризиса

Отношения между Канадой и Индией резко ухудшились в 2023 году после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо обвинил индийские спецслужбы в причастности к убийству сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии. Индия категорически отвергла эти обвинения, а ответные действия сторон привели к взаимной высылке дипломатов, закрытию консульств и временной приостановке визового режима. В результате диалог между странами был практически заморожен.

Протесты сикхской общины

Приглашение Моди вызвало резкую негативную реакцию среди канадских сикхов, которые организовали массовые протесты в Оттаве, требуя не допустить участия индийского лидера в саммите. Сикхская община Канады (около 800 тысяч человек) выражает опасения по поводу безопасности и обвиняет индийские власти в угрозах и преследованиях на канадской территории. Многие представители общины считают, что экономические интересы правительства ставятся выше вопросов справедливости и безопасности граждан.

Прагматизм и экономические мотивы

Решение Карни продиктовано стремлением проводить более прагматичную внешнюю политику. В условиях роста торговых барьеров со стороны США и необходимости диверсификации экономических связей Канада видит в Индии стратегического партнёра. Индия — пятая экономика мира и важный игрок в глобальных цепочках поставок, что делает её привлекательной для расширения торгово-экономического сотрудничества. Карни подчеркнул, что участие Индии в саммите G7 важно для обсуждения глобальных вызовов и укрепления двустороннего диалога.

Реакция Индии и перспективы сотрудничества

Индийская сторона положительно восприняла инициативу Канады. Министерство иностранных дел Индии отметило, что встреча на саммите G7 — это возможность для обмена мнениями и поиска путей восстановления отношений. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности, в том числе обмен разведывательными данными для борьбы с международной преступностью.

Экспертная оценка

Эксперты считают, что Карни, имея свежий мандат после победы на выборах, может позволить себе идти на сближение с Индией, даже игнорируя мнение части электората. Основной мотивацией премьер-министра остаётся диверсификация торгово-экономических связей и снижение зависимости от США. Карни демонстрирует готовность вести диалог даже с непростыми партнёрами ради обеспечения большей свободы действий на международной арене.

Приглашение Нарендры Моди на саммит G7 — это важный шаг на пути к восстановлению отношений между Канадой и Индией. Несмотря на внутренние протесты и сохраняющиеся политические разногласия, новая администрация Канады делает ставку на прагматизм, экономическое сотрудничество и диверсификацию внешнеполитических связей.

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