Громкое дело в Квебеке: обвиняемый в наезде на пешеходов ведет себя агрессивно в суде

В четверг судебный процесс по делу Стива Ганьона, обвиняемого в намеренном наезде на пешеходов в городке Амки (Квебек) в марте 2023 года, был омрачён агрессивным поведением подсудимого. Во время перекрёстного допроса в суде присяжных в Римуски, расположенном примерно в 350 километрах к северо-востоку от Квебека, Ганьон неоднократно угрожал прокурору Симону Бланшету, перебивал его вопросы и требовал немедленного вынесения приговора .

Ганьону, 40 лет, вменяют три обвинения в убийстве первой степени и два — в покушении на убийство, связанные с девятью другими потерпевшими. В результате инцидента 13 марта 2023 года погибли трое мужчин: 65-летний Жеральд Шаре, 73-летний Жан Лафреньер и 41-летний Симон-Гийом Бурже. По версии следствия, Ганьон намеренно проехал на своём грузовике по главной улице города, сбивая пешеходов, после чего сам явился в полицию .

Во время допроса Ганьон угрожал прокурору, что «ударит его битой по лицу, чтобы он почувствовал, что это такое», и неоднократно повторял эту угрозу в суде. Он также кричал судье, чтобы тот «заткнулся», и требовал, чтобы присяжные немедленно вынесли ему пожизненный приговор. Судья Верховного суда Луи Дионн несколько раз выводил Ганьона из зала для успокоения, а на одном из этапов отключил ему микрофон .

Ганьон заявил, что почти не помнит событий того дня. Он рассказал, что после гибели людей его допрашивали полицейские, но он не хотел знать подробностей произошедшего. «Вы видите, что я не здесь», — сказал он, ссылаясь на своё состояние во время допроса. Ганьон, работавший водителем грузовика и находившийся на больничном из-за сильных болей в спине, также выразил недовольство сокращением пособий по инвалидности, что вынудило бы его жить на социальное пособие .

В суде также выступил психиатр Самуэль Готье, приглашённый защитой, который встретился с Ганьоном в сентябре 2024 года. Четырнадцать присяжных присутствуют на процессе, но только двенадцать из них будут участвовать в вынесении вердикта .

Судебное разбирательство продолжается в пятницу. Дело привлекает внимание всей провинции и вызывает серьёзные вопросы о психическом здоровье подсудимого и системе социальной поддержки в Квебеке.

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