Канадские пожары бьют рекорды: последствия и реакции властей

По данным CBC от 12 июня, текущий сезон лесных пожаров в Канаде уже стал вторым по масштабу за всю историю ведения статистики. На сегодняшний день огонь уничтожил около 3,7 млн гектаров леса — это почти в пять раз больше, чем средний показатель за последние 10 лет к этому же сроку (800 тыс. гектаров).

Погодные прогнозы и риски

Метеорологи предупреждают, что по всей стране до августа ожидается температура выше климатической нормы, особенно в провинциях к востоку от Манитобы. Это значительно повышает риск дальнейшего распространения пожаров и осложняет работу пожарных служб.

Реакция властей

Министр по чрезвычайным ситуациям и устойчивости общества Элеонора Ольшевски отметила, что правительство рассматривает различные варианты для создания эффективного агентства по реагированию на ЧС. Пока такого ведомства в стране нет, что вызывает серьёзную критику со стороны экспертов и общественности.

Экологические последствия

Дым от канадских пожаров уже достиг Европы. В Германии его можно наблюдать в виде белой дымки в воздухе. Это свидетельствует о глобальном масштабе экологических последствий природных катастроф, происходящих в Северной Америке.

Текущий сезон лесных пожаров в Канаде — один из самых тяжёлых за всю историю. Власти ищут пути повышения эффективности борьбы с ЧС, но пока не могут предложить системного решения. Между тем, дым от пожаров продолжает распространяться по всему миру, напоминая о необходимости международного сотрудничества в борьбе с климатическими изменениями.

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